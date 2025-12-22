Slušaj vest

Modna kreatorka Suzana Perić u nedelju, 21. decembra, proslavila je rođendan u Skadarliji. Ona je okupila prijatelje u restoranu "Dva jelena" gde su svi zajedno slavili do sitnih sati.

Dizajnerka je za ovu priliku odabrala dugu crvenu svilenu haljinu, koja je savršeno istakla njenu figuru. Kombinaciju je upotpunila belim biserima.

Za sjajnu atmosferu bio je zadužen pevač Saša Lazarević Kudra, koji je svojim repertoarom Suzanu i njene goste podigao na noge, a sa njim su svi pevali uglas.

1/9 Vidi galeriju Suzana Perić proslavila rođendan Foto: Privatna arhiva

Atmosfera u restoranu bila je vesela i ispunjena emocijama, a brojni gosti su sa oduševljenjem prilazili da se fotografišu sa slavljenicom.

Podsetimo, Suzana je nedavno dobila značajnu nagradu u Beču.

- U pitanju je "Boss Ladys Award Night" nisam došla samo kao dizajnerka i dobitnica nagrade. Došla sam i kao prijateljica. Sandra Savia i ja se poznajemo dugo. Naše prijateljstvo je raslo zajedno sa njenom vizijom da okupi žene koje žele više povezanosti, podrške i poštovanja u poslu i životu - rekla je dizajnerka.