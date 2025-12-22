Slušaj vest

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković brutalno je napadnut u Zagrebu ispred jednog hotela u maju ove godine.

On se ispred glavog ulaza u hotel susreo sa estradnim menadžerom Veliborm Popovićem Popom, te je tom prilikom došlo do jezivog napada i fizičkog obračuna.

Kurir je tada ekskluzivno objavio fotografije pretučenog Mirkovića kako leži ispred ulaza u hotel, a sada smo od izvor bliskog istrazi došli do novih slika na kojima se vidi napad na direktora Hype produkcije i televizije.

Kako se može videti na fotografijama kamera video-nadzora koje su nastale tog dana, Saša Mirković se svojim automobilom dovezao do vrata hotela, gde ga je susreo estradni menadže Velibor Popović Pop.

Pogledajte ekskluzivne fotografije Mirkovićevog prebijanja u Zagrebu

1/13 Vidi galeriju Saša Mirković i Velibor Popović Pop tuča Foto: Printscreen

Saša je nakon prvog udarca, koji je zadobio nakon samo 30 sekundi od izlaska iz automobila, oboren na pod, kada je Pop krenuo da ga šutira i udara, dok je Mirković rukama pokušavao da zaštiti glavu.

Slučajni prolaznik koji je video tuču na ulazu u hotel zaustavio se i pritrčao u pomoć. On je Popovića sprečio u daljim udarcima i odvojio ga od Saše Mirkovića, pri čemu je i sam u jedom trenutku završio na podu.

Posle batina teška operacija

Mirković je tada zadobio teže telesne povrede ruke i glave, te je morao i da operiše ruku, a kako je tada naglasio, kamere će potvrditi da govori istinu o napadu.

– Znam da se puno ljudi raspituje za moje stanje i interesuje ih kako se osećam. Evo operacija na ruci je noćas odrađena, juče se desio nemio događaj. Nije ovo nemio događaj nego pokušaj ubistva. Naime, ja sam prišao hotelu Šeraton sa vozilom i imaće priliku da se vidi na kamerama. Niko iz hotela nije izašao, ja sam dobio udarac u potiljak, pao sam dole i onda je krenulo muško šutiranje. Taj zadnji udarac kad sam podigao ruku, on je udario toliko silinom da mi je slomio dve kosti - rekao je Saša i dodao:

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković, estradni menadžer i producent, završio je na operacionom stolu nakon fizičkog sukoba sa estradnim menadžerom Veliborom Popovićem Popom. Foto: printscreen face tv

- Nekoliko puta me je glavom udario, ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je pokušaj ubistva pokušan nadamnom. Zato ja sad pitam tužioca u Srbiji koji je prijavu onako lako prihvatio i odbio da me nije ni saslušao. Sad pitam, a zašto ste to uradili, ko vam je platio za to? Juče su bili ispred hotela Velibor Popović Pop i Boško Janković. Ko je učestvovao sve neka nadležni organi republike Hrvatske utvrde, verujem i policiji i tužilaštvu. Nadam se da će ove kriminalce da privedu pravdi i da budu osuđeni za ovo i mnoga druga krivična dela – rekao je Saša.

Popović za Kurir o incidentu

Kurir je tada kontaktirao i Popa.

Foto: Instagram

- Dobar dan i vama. Još uvek nisam saslušan. Mogu da vam kažem da sam ja na raspolaganju svim državnim organima. Situacija koja se dogodila je veoma jasna.To što taj Saša Mirković drami i razvija priče zbog publiciteta, to je već njegov problem. Moji advokati su spremni - bio je jasan Popović.

Kurir.rs