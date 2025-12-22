Slušaj vest

Čim se vratila iz spavaće sobe, Dušica Đokić je doživela još jedan napad. Miljana Kulić joj je dolila so na ranu, pa je ona ponovo počela da urla, pa je i obezbeđenje uletelo u Belu kuću da je suzdrži.

- Šta se sad zgranjava na ovo, a d*kala je Viktoru - rekla je Miljana.

Miljana Kulić u pratnji Luke Vujovića u Eliti Foto: Boba NIkolić

- Nemojte ovo da radite! Nikad ga u životu nisam pipnula za polni organ, bolesnice, nemojte ovo da radite ljudi - urlikala je Dušica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak:

