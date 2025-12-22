Slušaj vest

Muzička zvezda bila je odlično raspoložena i sa osmehom je poželela dobrodošlicu predstavnicima medija.

Album koji donosi potpuno novi zvuk

Ilda Šaulić na promociji svog albuma Izvor: Kurir

Kao prava domaćica, pevačica se potrudila da sve bude besprekorno organizovano – od bogate ponude pića i hrane, pa sve do prijatne i opuštene atmosfere.

Tokom večeri, Ilda je otkrila detalje svog novog projekta pod nazivom „Novo doba“, naglašavajući da ovim albumom ide u korak sa vremenom i donosi moderan zvuk, ali uz prepoznatljivu emociju koja je krasi.

Pogledajte dodatni snimak: