Ilda Šaulić promoviše album novi, mislila o svemu do detalja
GLAMUR, EMOCIJE I NOVO DOBA: Ilda Šaulić oduševila na promociji albuma
Ilda Šaulić pojavila se u velikom stilu na promociji svog novog albuma, ostavivši snažan utisak na sve prisutne.
Muzička zvezda bila je odlično raspoložena i sa osmehom je poželela dobrodošlicu predstavnicima medija.
Album koji donosi potpuno novi zvuk
Kao prava domaćica, pevačica se potrudila da sve bude besprekorno organizovano – od bogate ponude pića i hrane, pa sve do prijatne i opuštene atmosfere.
Tokom večeri, Ilda je otkrila detalje svog novog projekta pod nazivom „Novo doba“, naglašavajući da ovim albumom ide u korak sa vremenom i donosi moderan zvuk, ali uz prepoznatljivu emociju koja je krasi.
