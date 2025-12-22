Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač trenutno je u osmom mesecu trudnoću, te je sada za medoije otkrila kako to podnosi, a dotakla se i koleginice Milice Todorović.

- Oblačim ono u šta trenutno mogu da stanem. Malo mi je sužen izbor, ali dobro je to. Ovo je sako od mog tate i tako kombinujem stvari. Sada sam osmi mesec i čekamo dečaka, ali najvažnije je da sve bude u redu i da sve prođe kako treba - rekla je pevačica, pa otkrila da li ima neke strahove:

- Kako ne, razna preispitivanja tu budu, pogotovu u zoru, oko četiri kada se probudim. Da li sam se previše ugojila, da li sam nešto zaboravila, ali ne želim sebe da opterećujem.

Saša Kapor i Nikolina Kovač već imaju dvoje dece, sina Nikolaja i ćerkicu Nikoletu, a sada je pevačica otkrila da li mališani željko očekuju brata.

- Baš su jako uzbuđeni i onako su svesni i odrasli, Niki ima 12 godina, Leta 6 i svesno pokazuju emocije i srećni smo što u našu porodicu dolazi novi član koji će uneti i neku novu radost i energiju - rekla je ona za okupljene medije.

"Zreo sam da to podnesem"

Na pitanje novinara da li će Saša Kapor prisustvovati porođaju, rekao je:

- Nismo o tome ni pričali, ali sada bih mogao, sada sam zreo da bih mogao da podnesem - rekao je on, pa prokomentarisao ime deteta:

-Borim se da ime počinje na slovo S, pošto imamo tri N - Nikolina, Nikolaj i Nikoleta i sada bi valjalo da ja dobijem neko pojačanje, bar što se imena tiče. Imamo par u opticaju, ali mislim da kada se dete rodi, da to dođe samo po sebi.

Kapor je potom otkrio da li je Nikolina zahtevna trudnica.

- Nije. Nikolina je zmaj, više smo mi zahtevni koji nismo trudni. Generalno je radoholik i nije neko ko voli da leži. Ujutru kada odvede Nikoletu u vrtić, odmah uzme da radi nešto, neki svoj brzi hod, pa onda te dnevne stvari, tako da... Više ja ležim od nje - rekao je on kroz smeh.

"Često se čujemo"

Nikolina je otkrila da će joj majka doći u posetu i pomoći joj, s obzirom da se bliži porođaj.

- Moja majka će doći i biti sa nama taj neki prvi period, kasnije ćemo morati da imamo imamo pomoć i zbog posla i svega. Deca su velika, svako ima svoje obaveze i ne želim niko da ispašta, ali ni ja da ispaštam. Imam lep momenat u karijeri i volela bih da nastavim tim putem - rekla je ona.

Pevačica je zatim otkrila da li se čuje sa Milicom Todorović, koja je takođe u osmom mesecu trudnoće.

- Termin moj za porođaj i Milice Todorović je tu negde. Razlika je možda desetak dana. Ako se zadesimo zajedno u porodilištu daću joj savete kao iskusnija. Pišemo i kuckamo se. Super se Milica oseća naročito kako trudnoća odmiče, onda tek osećaš da si trudan. Ali sve je to normalno.

