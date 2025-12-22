Slušaj vest

Muzička zvezda Ilda Šaulić nedavno je objavila svoj treći studijski album „Novo doba“, koji je već na samom početku naišao na izuzetno pozitivne reakcije publike i muzičke javnosti.

Album simboličnog naziva donosi potpuno osvežen muzički izraz, kojim je Ilda pomerila sopstvene granice i zakoračila u savremeniji zvuk, na momente blizak trep muzici, čime je osvojila i mlađe generacije slušalaca.

Na albumu se nalaze numere: „Jedno srce“, „Kaži mi“, „Kraj epizode“, „Kucnuo je pravi čas“, „Nema šanse“, „Zaboravljaš“, „Zadnja šansa“ i „Zbog nje“, koje zajedno čine zaokruženu muzičku priču novog poglavlja u njenoj karijeri.

Ilda Šaulić Foto: Dušan Cakić

Povodom izlaska albuma, a u znak dobre saradnje sa sedmom silom, pevačica je organizovala druženje sa medijima pod nazivom „Ilda Šaulić – bez filtera“, tokom kojeg je otvoreno odgovarala na brojna pitanja novinara.

Ono što je ovu promociju učinilo posebnom jeste činjenica da novinari ovog puta nisu bili samo iza kamera, svi intervjui su uživo prenošeni na Ildinim društvenim mrežama, odnosno na njenim "Instagram" i "TikTok" profilima, čime je publika imala priliku da u realnom vremenu prati razgovore i reakcije.

Na taj način, Ilda još jednom je pokazala da tradiciju može uspešno spojiti sa savremenim pristupom, kreirajući novu komunikaciju sa publikom u duhu novog doba.

Pogledajte dodatni snimak: