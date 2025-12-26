ANDREANA ČEKIĆ BILA SA OŽENJENIM PA GA PRIJAVILA, A SADA ŠOKIRA! Pevačica kao crna mamba pokazala izvajano telo, neće vam biti dobro kada vidite ovu FOTKU
Pevačica Andreana Čekić (41) zbog problema sa kičmom smanjila je prirodne grudi i sada je sasvim zadovoljna svojim izgledom što svedoče i njene objave na mrežama. Sada je sve oduševila elegantnim i izazovnim stajlingom koji je izazvao mnoštvo komentara.
Andreana je pozirala u crnoj haljini sa dubokim šlicom ispod kojeg je virila crna čipka. Kako bi autfit dobio na eleganciji ona je nosila crne rukavice i pokupila prednji deo kose, a u prvom planu je bila njena gola butina.
Ona se potom i snimala, a fokus je stavila upravo na svoje noge.
Bila sa oženjenim, njegova žena tražila zabranu prilaska
Podsetimo, o Andreaninoj vezi sa Markom Miloševićem brujala je javnost kada je njegova tadašnja žena izašla u javnost i rekla da je tražila da pevačica dobije zabranu prilaska njihovom detetu.
- Ne znam do kada ta žena misli da pljuje po meni i laže. Nikome ja ne branim da viđa dete! Tačno je da je Andreani zabranjen prilazak mom detetu, ali njemu ne. Tražila sam zabranu prilaska mom detetu, na šta imam pravo. On može da vidi dete kad on to poželi, ali on ne želi - umoran je, došao je sa puta i kada dođe da je vidi, on je vidi na 10 minuta, dok opere auto, na pumpi. Neće se ona oprati time što pljuje po meni, laže i zmišlja. Dovešće me u situaciju da ću uvući dete od 10 godina u ovo, koje će da posvedoči i kome je svega preko glave, da čita laži o sebi i svojoj majci. Ne mogu više da slušam te laži, skrenuću, u Lazi ću završiti od njih, od njenih laži, on meni ništa nije rekao, ali ona... Ne znam odakle joj pravo - pričala je Marina za Telegraf, a Andreana je nedavno rekla da nikada ne bi ponovo bila sa zauzetim muškarcem.
- Mislim da je to bio veliki rezultat mog nezadovoljstva. Ne da mislim nego sam sigurna da mi se takve stvari danas ne bi desile. Ne bih prošla pored oženjenog muškarca. Desilo se šta se desilo, uopšte nisam ponosna na to, nemam ni izvinjenja ni opravdanja niti ga tražim.
Pogledajte dodatni snimak: