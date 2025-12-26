Bila sa oženjenim, njegova žena tražila zabranu prilaska

- Ne znam do kada ta žena misli da pljuje po meni i laže. Nikome ja ne branim da viđa dete! Tačno je da je Andreani zabranjen prilazak mom detetu, ali njemu ne. Tražila sam zabranu prilaska mom detetu, na šta imam pravo. On može da vidi dete kad on to poželi, ali on ne želi - umoran je, došao je sa puta i kada dođe da je vidi, on je vidi na 10 minuta, dok opere auto, na pumpi. Neće se ona oprati time što pljuje po meni, laže i zmišlja. Dovešće me u situaciju da ću uvući dete od 10 godina u ovo, koje će da posvedoči i kome je svega preko glave, da čita laži o sebi i svojoj majci. Ne mogu više da slušam te laži, skrenuću, u Lazi ću završiti od njih, od njenih laži, on meni ništa nije rekao, ali ona... Ne znam odakle joj pravo - pričala je Marina za Telegraf, a Andreana je nedavno rekla da nikada ne bi ponovo bila sa zauzetim muškarcem.