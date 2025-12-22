Slušaj vest

Pobednica rijalitija "Zadruga" Iva Grgurić zaljubljena je do ušiju, a identitet momka sve vreme krije od javnosti. Ona je sad pokazala kako vežba, te potom kako se opušta u jednom spa centru.

Društvo joj je pravio momak, koji se na fotki vidi u pozadini, dok ni ovog puta nije pokazala njegovo lice.

Iva je pre ovoga delila kako provode vreme u jednom lokalu, ali i kako poziraju zagrljeni u liftu i voze se zajedno u njegovom luksuznom automobilu, pokazivajući satove.

Iva je, podsetimo, letos pričala šta joj je važno kod muškarca.

- Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - jasna je bila ona.

Ona je tad navela da će partnera pokazati javnosti samo ako je oženi.

- Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - kazala je tad za "Blic".

"Vodim zdrav način života"

Podsetimo, Iva Grgurić je otvoreno pričala o izgledu i ličnom zadovoljstvu.

Iva Grgurić svojevremeno se takmičila u rijalitiju, te je tada iznela šokantne detalje svoje prošlosti.

- To što dobro izgledam naravno da je ključ za to rad na sebi. Putovanja takođe, okruženje i zdrav način života. Moja mama je bila skoro kod mene i bila je nekoliko dana. Rekla je da je meni svaki dan zanimljiv. Rekla mi je da nije ni čudo što neke stvari zaboravim jer mi se mnogo toga dešava u toku dana - istakla je Iva.

