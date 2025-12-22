Slušaj vest

Drug Jovana Rajića, Cimi, nije krio svoje nezadovoljstvo zbog spajanja Milosave Pravilović sa njegovim drugom, te je krenuo sa rešetanjem na svoj način.

- Pa kako to da podržim stariju od njega, može majka da mu bude. Bio je on sa ozbiljnim ribama i sa poznatim, da ne imenujem sad. Bio je sa ozbiljnim devojkama! Imam snimke kad muzici da po 1000 evra za veče, ovo ne razumem. Kakva snajka!? Mi ga poslali da hvata ribe, a on se sa babom uhvatio - rekao je Cimi.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Milosava Pravilović Foto: Printscreen YouTube

- Ja uvek glasam za ljubav, ove starije su ponekad bolje od mlađih - rekla je Dia.

Jovan Rajić Foto: Printscreen

- Predstavio se kao najpoželjniji neženja i da mu je foksu na Maji Marinković, a ovo je babuskera. Ajde ako imaš nekog brata daj da ga damo za Milosavu. Izgleda da se nije snašao na početku, pa daj da se uhvati za nešto. Mi svi mislimo da će da eksplodira. Mi smo mu dali informacije da iznense, a on se kao zaljubio. Ja ne znam šta mu je. Mi smo šokirani! Ja bi joj pružio ruku, pa bih rekao: "Ajde beži bre, možeš baba da mu budeš" - rekao je Cimi.

- Milosava je držala i javnu kuću, je l' ti ona zato ne odgovara? - pitala je Maša.

- Ne, samo su godine u pitanju. Baba kad stavi onaj karmin, kao na slavi kad te poljubi i ožvalavi te - rekao je Cimi.

Milosava odlepila za 17 godina mlađim

1/5 Vidi galeriju Milosava Pravilović Foto: Boba Nikolić

Učesnica "Elite" Milosava Pravilović šokirala je domaću javnost kada je sinoć u "Šiša baru" obelodanila da je u tajnoj vezi sa sedamnaest godina mlađim Jovanom Rajićem iz Železnika.

Milosava nije krila emocije, te je priznala da je našla srodnu dušu i da u Jovana nije zaljubljena, već da ga voli. Kako je objasnila, njih dvoje su u tajnoj vezi koju za sada ne žele da ozvaniče pred cimerima u Beloj kući, a tim povodom kontaktirali smo njegovu porodicu.

- Iskreno da vam kažem, ja sam očekivala skroz drugačiji scenario, ali eto, ne može sve da bude onako kako smo priželjkivali. Iskreno, mišljenja su podeljena u našoj porodici i bliskom okruženju. Neko je za njihovu ljubav, neko ekstremno protiv - kaže Aleksandra za naš portal i dodaje:

- Ona je super žena, prijatelj i drugar, možda se i zaljubila, ima prava, ali za emotivno nešto više sa Jocine strane ja mislim da nije zainteresovan. Jedino čega se bojim što je on tamo u zatvorenom prostoru, pa kako će da izdrži pritiske. Ja sam ubeđena da on gaji emocije prema Boginji i nju bismo voleli za snajku - zaključuje Jovanova sestra.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: