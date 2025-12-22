Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 2" i jedna od najzapaženijih učesnica prve sezone ovog popularnog rijalitija, Luna Đogani, progovorila je o učešću u Pinkovom šou, kada nije mogla da se suzdrži te se rasplakala.

Luna je otvorila dušu i otkrila sve kroz šta je u tom periodu prolazila, nakon što je ušla u emotivnu vezu sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem.

Đoganijevu su pitali šta bi danas rekla mladim devojkama koje imaju dilemu da li da uđu u rijaliti.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

- Uf, teško pitanje. Zato što... Moj motiv je bio prvenstveno novac. Ja sam pozvana u taj rijaliti kao ćerka poznatih ličnosti. Produkciju te televizije je zanimalo kako će se snaći ćerka poznatih ličnosti u takvom formatu. E sad, ja sam uvek pre toga gledala rijalitije u kojima su moji roditelji bili, "Farma", "Veliki brat" i tako dalje i to je nekako bilo potpuno drugačije od ovog sad što možemo da gledamo. Ja sam to zamišljala tako. U tim, dvadesetim godinama kada smo mi najpametniji, kao moja sestra sada, da sve znamo, da smo sve prošli, a ništa nismo prošli, ja ću ući u taj rijaliti, ja ću biti tamo ono što jesam, zaradiću novac, pokazaću se najbolje moguće i to je to. Ja sam to tako zamišljala ne znajući gde zapravo idem i šta me čeka i šta može da se desi, pristala sam - ispričala je Luna Đogani i istakla da je dobila lepu ponudu.

- Nekako, dobila sam dobru ponudu, želim da pokažem kakva sam. Naravno, konsultovala sam se sa svojim roditeljima, pozvana sam bila od strane produkcije, ali taj član je bio zapravo prijatelj moje majke i on je nekako doprineo tome da ja imam još veći... Verovala sam gde idem i šta će mene tamo da čeka i kako će tamo biti. Generalno sam ja neko ko voli izazove, volim društvo, volim da se nešto dešava. U tim godinama, meni je to jako zvučalo primamljivo i zanimljivo i iako mi je bilo jako teško da se odvojim od porodice jer se pre toga nikad toliko nisam odvojila, nekako me je vuklo, uđi, uđi, probaj, vidi, što da ne, izazov jedan u životu, sigurno će te nečemu nučiti i tako dalje. I tako sam i ušla - kaže Luna.

O linču koji je doživela

- Ogroman linč - rekla je kratko Luna Đogani, pa nastavila:

- Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo. Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve - kaže Luna.

Na pitanje šta misli danas, šta se događalo na drugoj strani, kako se njen partner osećao, kaže:

1/7 Vidi galeriju Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

- Pa ja ne mogu iskreno da pričam o tome. Zato što... Ja ne mogu da znam što je on osećao. Od dana kad sam izašla odatle, nisam ni sigurna ni u šta od svega toga. Znam šta sam ja osećala i znam šta sam ja želela i znam šta je u mom srcu bilo i u mojoj glavi i zbog čega sam sve to radila, ali ne mogu da pričam za drugu stranu.

"Vraćam se u svet iz kog nisam otišla"

Kada je videla taj medijski linč nije joj bilo nimalo svejedno, bolela je osuda.

- Kako nije. Ali to sve kreće tek kad sam izašla jer mi smo do tada svi zaštićeni unutra. Mi ne možemo da znamo šta se dešava napolju, šta pišu novine, šta ljudi misle o tebi. Izlazim i susrećem se sa realnošću. Vraćam se u svet iz kog nisam otišla. Izašla sam iz jednog prelepog, toplog, lepog života, svoje porodice, prijatelja, idem gde me čeka haos, osude, gubitak prijatelja, linč, sabotacije sa svih strana poslovnih. Ne samo mene, nego i moje porodice. Moja majka više nije mogla da radi. Znači, to je ogromni pritisak i ozbiljan teret na mojim leđima da ja saznam da je moja majka izgubila posao zbog mene. Zbog mojih postupaka - kaže Luna i priznaje da joj se javio osećaj krivice.

- Velika krivica. Do skoro sam je imala. Moja sestra, ni kriva ni duža, koja je tada u osnovnoj školi, proživljava veliki linč od strane vršnjaka. Čak je slomila i ruku, gurnuli su je sa ljuljaške. Maltretiraju je samo zato što je moja sestra - prisetila se Luna Đogani loših momenata kroz koje je njena porodica prolazila.

Luna nije mogla da odgovori odmah na pitanje da li je posle bilo rasterećenja jer su joj suze navrle na oči, te je plačnim glasom izgovorila:

- Trebalo mi je dugo vremena, ali sam bila jako ljuta na sebe. Najmanje zbog sebe, zbog svojih ljudi koji su morali da prolaze sve to.

Završila sam kod psihijatra, na lekovima

Kasnije Luna Đogani donosi odluku da i drugi put uđe u rijaliti.

1/9 Vidi galeriju Luna i Marko u Zadruzi Foto: Printscreen

- Morala sam. Morala sam da se vratim na mesto zločina što se kaže i da ispravim svoje greške. Nisam mogla da nastavim dalje u kući. Nisam mogla da dođem sebi, nisam mogla da se vratim sebi, nisam mogla da nastavim dalje. Sve me je to proganjalo. Završila sam kod psihijatra, na lekovima. Nisam mogla da spavam. Imala sam ozbiljne probleme - kaže Luna kroz suze.

Luna Đogani i dalje kroz suze i plačnim glasom nastavlja:

- Da, ali hoću da Vam kažem da sam morala da se vratim zato što je to bio jedini način da se vratim sebi i da pokažem sebi da to nisam ja. Ja nisam osoba koja je želela nekog da degradira, da nekom uništi nešto, da nekog povredi, nego sam prosto samo u tom trenutku radila ono što sam osećala, ne misleći na sve ostalo - ispričala je Luna Đogani.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: