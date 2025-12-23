Slušaj vest

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uveo je zabranu za nastupeDragomira Despića Desingerice u ovom gradu prvi put još pre dve godine, a sada je predložio kazne za sve koji prekrše odluku od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka (25.000-50.000 evra).

Naime, Draško Stanivuković je na svom Instagramu podelio snimak na kojem se prikazuju isečci sa Desingericinih nastupa koji prikazuju se kako devojkama pljuje u usta, jede pečenje nad glavama publike i šiša momka koji je došao na nastup.

- Zato ovakvi kod nas u Banjaluci ne mogu nastupati. Zato ćemo preventivno, u slučaju da bilo ko pokuša da zloupotrebi javnu manifestaciju i događaje na teritoriji grada Banjaluka ovakvim ponašanjem - vulgarnim, primitivnim i nasilničkim nad našom decom i mladim ljudima u novoj odluci koju predlažemo kazniti od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka. I organizator i izvođač bez izuzetka. U našoj Banjaluci nema mesta takvim izvođačima - rekao je Draško.

- Kada na ovo i zabranimo rijaliti programe u Republici Srpskoj, uklonimo kladionice u blizini škole i ograničimo društvene mreže da naša deca mogu da koriste mreže sa 15 godine ovakve Desingerice i ljudi više neće postojati. Mi ćemo se boriti i biti istrajni - dodao je na kraju Stanivuković.

Desingerica: "Ne utičem loše na okolinu"

Podsetimo, Desingerica se već oglašavao o ovim navodima da loše utiče na omladinu.