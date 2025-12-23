Slušaj vest

Bivša manekenka Bojana Rajić iza sebe ima brak sa golmanom Vladimirom Stojkovićem nakon čega je sreću pronašla kraj biznismena Branislava Đurđevića. Par živi u luksuznoj vili u Diplomatskom naselju, a sada je pokazala deo svog doma.

1/4 Vidi galeriju Bojana Rajić Foto: Prinstscreen

Bojana je pokazala kako je ukrasila prostor za praznike. Kako možemo videti, u dnevnoj sobi se nalazi jelka do plafona koja je bila sva prekrivena novogodišnjom rasvetom.

Tu su bili i pokloni kao i velike figure Deda Mraza, a prazničnoj atmosferi je doprineo i veliki kamin koji se nalazi u sobi.

Podsetimo, Bojana je mnoge iznenadila kada je otkrila da je nakon razvoda imovinu ostavila bivšem mužu.

1/6 Vidi galeriju BOJANA RAJIĆ ŽIVI U VILI IZ SNOVA I SVAKI ĆOŠAK VRIŠTI NA LUKSUZ! Pogledajte samo ovo bogatstvo, ovako nešto se jednom viđa Foto: Printskrin/Instagram