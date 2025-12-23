JELKA DO PLAFONA, POKLONI, DEDA MRAZ I KAMIN... Bojana nakon razvoda od golmana uživa u diplomatskom naselju (FOTO)
Bivša manekenka Bojana Rajić iza sebe ima brak sa golmanom Vladimirom Stojkovićem nakon čega je sreću pronašla kraj biznismena Branislava Đurđevića. Par živi u luksuznoj vili u Diplomatskom naselju, a sada je pokazala deo svog doma.
Bojana je pokazala kako je ukrasila prostor za praznike. Kako možemo videti, u dnevnoj sobi se nalazi jelka do plafona koja je bila sva prekrivena novogodišnjom rasvetom.
Tu su bili i pokloni kao i velike figure Deda Mraza, a prazničnoj atmosferi je doprineo i veliki kamin koji se nalazi u sobi.
Podsetimo, Bojana je mnoge iznenadila kada je otkrila da je nakon razvoda imovinu ostavila bivšem mužu.
- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što Lav i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da Lav ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam trazila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Lav redovno viđa oca i boravi kod njega - napisala je tada manekenka na svom Fejsbuk nalogu.