Slušaj vest

Anastasija Ražnatović, ćerka Svetlane Cece Ražnatović, veoma je aktivna na društvenim mrežama. Jedna od njenih poslednjih objava ne prestaje da se komentariše i napravila je haos na mrežama.

Naime, Anastasija se snimala tip-top sređena, na sebi je imala crvenu haljinu pripijenu uz telo i sa blagim dekolteom. Ono što je svima privuklo veliku pažnju jeste tekst koji je napisala u okviru snimka a koji se odnosi na sve ljude koji pokušavaju da se, kako ona kaže, porede sa njom. Za njih je imala jasnu poruku.

- Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge - piše u snimku koji je Anastasija objavila.

Ona je u opisu kratko napisala: "Toliko je jednostavno".

Došla iz Španije na slavu

Anastasija je nedavno došla iz Španije na svoju devojačku slavu Sveti Nikola. Ona je bila srećna i zadovoljna, a vreme je provodila sa najbližim društvom. Pevačica je pozirala zajedno sa svojim frizerom i prijateljem Stevanom Radivojevićem i kumom Tarom Milutinović.

1/11 Vidi galeriju Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Ekipa je uživala u vinu i raznim đakonijama koje su Ražnatovići izneli na sto.

Ovako je izgubila 20 kg

Inače, Anastasija danas važi za jednu od najzgodnijih devojaka na našoj sceni, a iskreno je govorila jednom prilikom i o periodu kada je vodila borbu sa viškom kilograma. Ona je tada otkrila kako je smršala 20 kilograma.

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada i dodala: