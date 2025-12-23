Slušaj vest

Tamara Dragić nedavno je završila doktorske studije, a sada je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njen dom u ruku praznika.

Novogodišnja atmosfera

Pevačica je ispratila trendove i svoje novogodišnje drvo okitila na najjednostavniji način, te je u dnevnoj sobi blistala velika jelka sa ogromnom mašnom na vrhu.

Tamara Dragić, novogodišnja jelka Foto: Instagram

Prazničnoj atmosferi najviše je doprinela upravo ta jelka koja je na sebi imala mnoštvo lampica i trendi mašnu, a tom modernom konceptu kićenja podlegle su i mnoge domaće i strane zvezde.

Postala doktorka

Tamara je nedavno otkrila da je postala doktorka i priznala kako se oseća nakon velikog životnog uspeha.

- Možete me zvati doktorka, jer sam od danas zvanično doktor kulturoloških nauka. Ova doktorkska disertacija nastala je iz želje da dam svoj lični doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Kako sam poslednjih godina suočena sa stanjem bezbednosti saobraćaja, gde povećani obim saobraćajnih nezgoda kao pošast odnosi veliki broj života, odlučila sam da uz pomoć nauke dođem do odgovora na pitanje: Kako povećati nivo bezbednosti drumskog saobraćaja? - izjavila je Tamara.

- Naučno i stručno usavršavanje na putu kroz doktorske studije dalo mi je novu perspektivu u razmišljanju, shvatanju i prihvatanju. Na ovom putu, punom izazova, imala sam priliku da radim sa mnogim divnim ljudima koji su, svako na svoj način, doprineli da kroz sve ove procese i faze rastem i razvijam se i sve ovo učinim znatno lakšim.

