Voditeljka Sanja Marinković prošla je kroz težak period kada je ostala bez roditelja i razvela se od supruga Aleksandra, sa kojim ima sina, a sada je progovorila o bolnoj temi.

Naime, Sanja je podelila uspomene, osećanja i trenutke koji su zauvek promenili njen pogled na život, porodicu i sopstvenu ranjivost.

Ona je otkrila detalje borbe svojih roditelja.

- Mama i tata su se u isto vreme razboleli, samo su drugačije tu bolest nosili. Mama čak i pre tate. Kancer je bio na plućima i jednom i drugom. Drugačije su tu bolest nosili. Tek kad ti ta bolest zahvati sve organe, počne život da ti bude nemoguć, vidiš da ne možeš da se izlečiš, pa kreneš da se testiraš… Mami smo pronašli tako što je uganula nogu na Keju, pa je počela da je boli kičma. Nešto slično kao kod Saše Popovića. Oni su prošli iste lekare, iste bolnice, čak i ovu u Francuskoj, s tim što je Saša otišao u Francusku, a moja mama nije mogla, jer u trenutku kad smo sve organizovali njoj su se pluća napunila vodom i mi smo taj avion otkazali – s knedlom u grlu ispričala je Sanja.

Na pitanje ko joj je pomogao da nauči da priča o tome a da je emocije ne pokose, na šta je Sanja odgovorila:

- Niko me nije naučio, ali sam valjda naučila kako da gutam knedlu. Svi su me pitali šta sam pila od lekova. Nikad u životu otkad sam se rodila nisam popila niti jednu tabletu za smirenje. Nikada. Ni pola nečega. Ne znam odakle ta jačina. Verovatno sam tako vaspitavana, takav mi je karakter, takva mi je bila baka i druga baka i tetka. Sve smo tako nekako jake. Jačinom svog karaktera sam sebi objasnila da je to život. Nema predajea, borimo se. Sve što je bilo u našoj moći mi smo uradili. Sav novac koji je bio moguć mi smo dali.

Marinkovićka je istakla da su joj prijatelji mnogo pomagali u najtežim trenucima, i da je sa njima uspela da smanji bol kroz koju je prolazila.

– Imam dobre prijatelje koji žive u Dubaiu i sećam se da su doputovali iz Dubaia kad se mama razbolela i rekli mi: „Spremi se, idemo na vino“. Rekla sam da ne mogu stvarno zbog mame, a oni su bili u fazonu „dok ti je mama na terapiji ti si planirala da budeš kod kuće, da žališ sebe, mamu, druge okolinu… Da se spremiš za pet minuta dolazimo po tebe“. I ja navučem farmerke, majicu. Hvala im na tome! Oni znaju ko su. Isto tako i dva prijatelja su mi pomogla, bio je koncert Adel u Minhenu, tad još nismo znali koliko je mama loše, ja kažem ma ne dolazi u obzir, kakva Adel. Ali, sećam se da su drugovi došli i rekli „Mi smo karte kupili, uzeli smo ti i avionske karte. Polećeš sutra u deset, vraćaš se prekosutra u jedan“ – prisetila se Sanja u emisiji „Iz profila“.

Kako kaže, u tim trenucima shvatila je ko je zaista tu za nju u životu.

– Najveće čišćenje u životu sam napravila tad, kada su mi roditelji bili bolesni. Dobila sam mnogo poruka za saučešće i svima sam odgovorila kome sam želela. I to je to. Odgovorila sam onima za koje sam smatrala da su srcem i dušom uz mene, a ne da su tu random. Tu se stvarno vidi ko gde pripada. Isto tako kad sam sahranila mamu i kad sam došla kući, nisam htela nikoga da vidim a samo mi je neko zvonio na vrata, samo su došle drugarice i rekle: „Pa dobro jesi li ti mislila da ćeš ostati sama tu večeras?“. Čak i neki ljudi sa kojima sam bila manje prijatelj su me uredno zvali i hvala im na tome… – istakla je ona.