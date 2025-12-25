Slušaj vest

Kaja Ostojić još pre dve godine je govorila o tome kako je kupila plac na Kosmaju, na kojem planira da napravi oazu mira - i to joj se ostvarilo.

Zamenila grad za prirodu

Pevačica je sada živi daleko od gradske vreve, pa je tako život u stanu na 18 spratu zamenila kućom okruženom prirodom. Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 evra, a pevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego pre.

- Ja sam se već preselila i zamenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvek neki poslovi i obaveze - rekla je pevačica u razgovoru za Exkluziv.

Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, kako je Kaja pričala, na ovoj planini gradi pravi mali raj, pa pred početak radova nam je rekla kako bi sve trebalo da izgleda.

Palme, plaža i veliko dvorište

- Završavam radove na Kosmaju, i posle toga će sigurno biti ona čuvena rečenica: “Ko živ, ko mrtav“. Pravim kuću koja je predviđena za odmor. Biće bazen, lepa plaža... Veliki je plac. U planu je i izgradnja sportskog terena, ako budem imala novca za to. U isto vreme bih imala i razonodu i trening. Moramo svi živeti sa tim da su cene svuda ogromne. Nisam ekonomična nikako. Nemam kasicu prasicu ni za sitninu. Ne uspevam bilo šta da uštedim. Nemilice mi odlazi novac. Ulažem u kuću, pesme, spotove... Ovim tempom kojim sam sada krenula ne mogu ništa da uštedim. Pritom imam ćerku koja studira u Americi, ne bih nikome poželela da bude u mojoj koži - pričala je tada.

1/7 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Prinscreen

- Međutim, uvek verujem u energiju koju privlačiš. Ako štediš, nećeš imati nikada. A ako sve radiš na veliko, onda ti i dođe na veliko. Volim da trošim novac na garderobu, cipele pogotovo - otkrila je.

kurir.rs/blic

