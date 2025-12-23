LUNA ĐOGANI POSLE 8 GODINA OTKRILA DA LI JOJ JE ISPLAĆEN HONORAR IZ ZADRUGE: Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se novac
Luna Đogani u prvoj sezoni "Zadruge" u koju je ušla 2017. godine je osvojila drugo mesto, dok je u drugoj sezoni osvojila pobedu. Sada je otkrila da li joj je isplaćen honorar za učešće u rijalitiju.
Inače, Luna i Marko trenutno najviše zarađuju od Jutjuba.
Zaradili ogroman novac od Jutjuba
Luna Đogani i Marko Miljković su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili 400.000 evra.
Luna Đogani i Marko Miljković pored kanala na kom objavljuju vlogove, u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Luna.
Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.
Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine.
O vezi sa Slobom: "Prepustila sam se svojim emocijama"
Inače, Luna Đogani je bila gošća emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", gde je i govorila o vezi sa oženjenim Slobom Radanovićem.
- Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo. Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve, rekla je Luna.