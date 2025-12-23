Zaradili ogroman novac od Jutjuba

O vezi sa Slobom: "Prepustila sam se svojim emocijama"

- Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo. Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve, rekla je Luna.