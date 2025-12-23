Slušaj vest

Katarina Kaja Ostojić iako ima 42. godine izgleda mladoliko i vitko zahvaljujući rigoroznoj ishrani i redonim treninzima.

Za pevačicu mnogi kažu da nikada bolje nije izgledala, a ona je sada pokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih na estradi.

Bezobrazni dekolte

Naime, Kaja je objavila fotografiju na društvenim mrežama iz noćnog izlaska i nastupa, a stajling je svima oduzeo dah.

Čipka na korsetu koji je istakao njeno bujno poprsje bio je u prvom planu, a ona nije skidala osmeh sa lica.

Katarina Kaja Ostojić sa Filipom Mitrovićem Foto: Instagram

Fotografija sa kolegom Filipom Mitrovićem je privukla najveću pažnju, a oni u prvim redovima na nastupu imali su prilike da vide Kajinu izvajanu figuru uživo.

Foto: Instagram

Žestoki momak joj pravio probleme na nastupu

Kaja je nedavno progovorila o neprijatnim situacijama na nastupu, te se prisetila jedne od pre nekoliko godina.

- Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude.

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.

- Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim - dodala je Kaja Ostojić kroz smeh.

Kaja Ostojić trenira i u Americi, sva se utegla

Za nastup zaradi i do 8.000 evra

Poznato je da pevači dosta ulažu u svoje pesme, albume, spotove, stajlinge, ali se takođe zna i da zarađuju mnogo više od prosečne plate.

Kada je reč o muzičarima sa dugogodišnjom karijerom, poput Indire Radić, Stoje Novaković i Kaje Ostojić, oni za jedno veče zarade između 7.000 i 8.000 evra.

