Bivši učesnik "Farme", stomatolog i maneken, Boris Stamenković, uskoro će dobiti drugo dete.

Zgodni zubar uživa u braku sa manekenkom Milanom Kozarev, koja pleni lepotom i harizmom.

Milana je aktivna na društvenim mrežama, a poslednjih nekoliko meseci objavljivala je fotografije sa trudničkim stomakom.

Par već ima sina kome su dali ime Viktor, a još uvek nije poznato kog je pola drugo dete koje će uskoro doći na svet.

Podsetimo, Boris Stamenković je nakon "Farme" otvorio stomatološku ordinaciju i veoma je uspešan u svom poslu.

On je svoju partnerku zaprosio 2022. godine, a ljubav su sada krunisali brakom u septembru ove godine.

Njegova karijera omogućila mu je luksuzan život, a to potvrđuje i snimak na TikToku u kojem se vidi kako vozi Porše vredan, kako pišu na društvenim mrežama, oko 150.000 evra.

Na pitanje kako je stekao toliki uspeh i mogao sebi da priušti ovakav automobil, Boris je odgovorio:

- Ja sam samostalni stomatolog i oralni hirurg. To sam studirao, bavim se ovim poslom 10 godina. Mora da se uči škola da bi se ovako nešto vozilo - rekao je Boris Stamenković jednom prilikom.

podsetimo, Boris je ranije bio u vezi sa Katarinom Grujić.

Kurir/Telegraf