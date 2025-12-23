Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola snimio je film u kojem likovi neodoljivo podsećaju na Miljanu Kulić i članove njene porodice, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Foto: Printscreen

Zola se tim povodom oglasio i otkrio da zbog ovog projekta dobija pretnje i uvredljive poruke, ističući da nije očekivao ovakav ishod. Sada je podelio novu informaciju, kojom je dodatno podgrejao interesovanje javnosti i najavio da će uskoro otkriti još detalja o filmu i svemu što se dešava iza kulisa.

- Uspeli su... Srušili su mi ceo sistem i film. Toliko se plaše istine da nisu birali sredstva da me ugase i unište sve na čemu sam radio! Upotrebili su svu svoju silu i veze da me tehnički sravne sa zemljom. Trenutno je sve UGAŠENO, ali im poručujem samo jedno - započeo je Zola i dodao:

Foto: Preent Screen

"Možete da srušite sistem, ali ne možete da sakrijete ono što narod već zna! Ko god ima veze sa ovim njemu na čast - napisao je Miljanin bivši.

Zola se potom još jednom oglasio i otkrio da će uraditi sve kako bi povratio svoje delo.

- Ako se ne javim nikome od bliskih ljudi, ne zamerite mi... Jednostavno, neću biti pored telefona jer moram da rešim ovaj haos i udarce koji dolaze sa svih strana. Ljubi vas brat, ništa se ne brinite. Neću dozvoliti da nas ućutkaju i da sruše ono za šta sam se borio. Čujemo se kad sve ponovo bude pod mojom kontrolom - najavio je Lazar Čolić Zola.

Foto: Preent Screen

Smuvao Miljaninu bivšu devojku

Podsetimo, mnogi su optužili Zolu da je željan profita, te da je zbog toga pored Matee, jer ona ima papire. Šta misliš o tome?

- On nikada nije birao devojke, uvek su one njega. Znam ja zbog čega učesnici koji ga ne vole misle tako. Da je on takav, do sad bi hotele imao.

Da li je ovo njegova osveta Miljani, ili su se zaljubili jedno u drigo?

- Ona im je jedina zajednička imovina. Nije on po tome birao da bude pored Matee. Sve se to spontano desilo. Što se tiče Matee, ona je jednom prilikom u svađi rekla da će biti njoj iz inata sa njim. E, sad, da li je ovo samo ispunjavanje obećanja, ili se ona zaljubila, ne znam, ali mi ne deluje kao da je to u pitanju.