Nestanak Marijane Seifert, bivše učesnice i pobednice regionalnog rijalitija „Veliki brat“, i dalje je jedan od najzagonetnijih slučajeva koji godinama unazad privlači pažnju javnosti. Iako je prošlo dosta vremena od trenutka kada je njen nestanak prijavljen, konkretnih i zvaničnih odgovora još uvek nema, a slučaj se i dalje vodi kao nerešen.

Foto: Zorana Jevtić

Istraga o nestaloj

Podsetio se da je nakon nestanka njegove supruge u aprilu 2022. godine, policija iz Policijske stanice Trnje sprovela intenzivnu istragu, tokom koje su više puta ispitivali njega, članove porodice i niz drugih osoba zainteresovanih za slučaj.

- Pregledane su kamere za nadzor, i koliko znam, Marijana je poslednji put viđena kako hoda u pravcu mosta preko reke Save. Na Omladinskom mostu, prolaznik je pronašao njenu tašnu sa ličnim dokumentima i mobilnim telefonom. Te noći, kada je nestala, bio sam kod kuće sa svoje dvoje maloletne dece. Nisam imao nikakav odnos sa Majom - ni pre ni posle nestanka. Sreli smo se jednom na dečjem rođendanu. Bio sam u dobrim odnosima sa roditeljima moje supruge do nestanka, ali su posle toga i oni počeli javno da iznose razne optužbe protiv Marijane. Zamolio sam ih da prestanu da „pljuju“ jer nisam želeo da se o njoj stvara takva slika – pre svega zbog dece, kako ne bi čuli ili čitali loše stvari o svojoj majci. Optužbe koje je Maja iznela protiv mene smatrao sam veoma stresnim. Optužila me je da sam ubio Marijanu, sahranio je, zatim iskopao i premestio na drugo mesto. To je potpuno neistina i prava katastrofa. A ljudi na poslu su počeli drugačije da me gledaju posle tih obroka. Imam visok krvni pritisak i probleme sa spavanjem od ogromnog stresa, i nakon tih optužbi bio sam u kontaktu sa policijom da saznam o čemu se zapravo radi – rekao je Karlo Seifert u sudnici zagrebačkog suda.

Takođe je istakao da lično nije želeo javno da otkriva detalje o svojoj supruzi ili njenom odnosu sa porodicom, jer su, kako kaže, bili veoma turbulentni.

- Nedugo pre njenog nestanka, doneo sam odluku o razvodu. Nakon što je Maja rekla sve te stvari o meni, mnogi poznanici su me zvali. Sve je to uticalo na moju porodicu, ali i na život mog sina sa Marijanom. Verujem da je Maja iznela sve ove klevetničke tvrdnje isključivo da bi probudila interesovanje javnosti za sebe. To je bila čista samopromocija, a ne briga za moju sestru. Ova privatna tužba bila je moja poslednja šansa da sprečim Maju da nastavi da iznosi izmišljotine na moju štetu - zaključio je Seifert.

Nema pomaka u istrazi

Podsetimo, potraga za nestalom 38-godišnjakinjom, javnosti poznatijom kao pobednicom regionalnog rijaliti programa „Veliki brat“, odmah se intenzivirala. S obzirom na pronađene predmete, fokus pretrage postalo je korito reke Save, od mosta nizvodno do kaskada kod Toplane i sve do Rugvice.

U potrazi su učestvovale desetine ljudi - zagrebački policajci, ronioci, vatrogasci i specijalci. Temeljno su pretražili reku koristeći vatrogasne i policijske čamce, a celo područje su pratili vatrogasci dronom opremljenim termovizijskom kamerom. Međutim, potraga je bila uzaludna, a za porodicu nestale osobe - nedovoljna.

Pošto Marijana nije ostavila nikakvu poruku niti bilo kakvu naznaku da je planirala da nestane, njen nestanak je od samog početka ostao velika misterija. Vremenom su se pojavljivale razne spekulacije i nove verzije događaja, koje su dodatno zamagljivale istinu.

Na godišnjicu nestanka, Marijanina majka Gordana je poslala pismo policiji u kojem je izrazila svoje nezadovoljstvo istragom. Uoči druge godišnjice, pokucala je na vrata zagrebačkog advokata pokušavajući da, pravnim putem, dobije odgovore za koje smatra da su joj uskraćeni, kao i Marijanine stvari...