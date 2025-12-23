Slušaj vest

Darko Lazić, nakon niza saobraćajnih nezgoda, se očigledno ne smiruje. On je javno priznao da sme da vozi, ali da to ne radi od poslednje nezgode koju je imao sa svojom ženom u septembru, ali zato objavljuje stare fotografije za volanom.

On je na svom Instagram storiju postavio fotografiju na kojoj sedi na mestu vozača, dok mu supruga Katarina Lazić leži u krilu. U pitanju je letnji period, pa sad mnogima nije jasno šta je Lazić želeo da postigne objavljivanjem ovakve i još stare fotografije. Svojim potezom mnoge je šokirao, a na društvenim mrežama gde se proširila va slika, mogu se pričitati komentari da njemu nikada nije dosta.

Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Darko je pre samo tri meseca sa suprugom doživeo jeziv udes iz kojeg su oboje, srećom, izašli sa lakšim povredama. On je udario u autobus na Novom Bepgradu kada se vraćao sa promcije pesme njegove svastike, Katarinine sestre.

Iako je javnost uznemirena zbog njegovih čestih saobraćajnih prekršaja i udesa, on ne prestaje da se šali na taj račun što brpjna publika osuđuje.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

On je, podsetimo, u oktobru 2018. godine doživeo težak udes kada je nedeljama bio u komi. Tada su se laekari borili za njegov život, a oporavak je trajao mesecima.