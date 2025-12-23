Slušaj vest

Hrvatski pevač Masimo Savić preminuo je na današnji dan, 23. decembra 2022. godine, nakon borbe sa teškom bolešću. Njegov odlazak duboko je potresao regionalnu muzičku scenu, dok je život i karijera jednog od najautentičnijih izvođača ovih prostora oduvek intrigirala javnost. Masimo je iza sebe ostavio bogato muzičko nasleđe, brojne bezvremenske hitove i neizbrisiv trag u srcima publike.

Masimo je iza sebe ostavio suprugu Eni i ćerku Marinu, kao i mnogobrojne pesme. U jednom periodu života Masimo je upao u kandže poroka, a o tome je otvoreno govorio.

"Po povratku u Zadar, upao sam u loše društvo. Nekoliko drugara kralo je piće i cigarete iz prodavnice, a ja sam čuvao stražu. Nakon šest meseci došla je maca na vratanca, policija je htela sve da nas pohapsi, ali jedan socijalni radnik koji se zove Branimir zauzeo se za mene. Nakon razgovora sa svakim od nas ponaosob zaključio je da se isplati mene da spasava. Bio je u pravu. Puno sam naučio od Branimira i nas dvojica smo i dan-danas prijatelji", rekao je pevač svojevremeno.

Kako je tada pričao, trudio se da drži do sebe bez obzira na sve što je radio.

"Vrlo teško sam prihvatao smrt tih dragih ljudi. Mene su u društvu EKV-a i tih boema zvali grof. Jesam bio za zezanje, bio sam i za eksperimentisanje sa drogom, ali sam uvek vodio računa o higijeni i diskreciji. Uvek sam im govorio: ‘Nemoj da izgledaš kao dronjak, sredi se, ne moraš stalno svim svojim bićem da pokažeš u kojem si društvu i šta radiš, probaj to nekako elegantnije da uradiš", kazao on pre desetak godina.

Iako je priznao da je koristio psihoaktivne supstance, one nisu ostavile posledice na njegov život.

"S podsmehom su prihvatali te moje reči, ali na kraju je ispalo da sam bio u pravu. Ja sam kroz slalom tih osamdesetih prošao a da nisam ostavio nijedan komad sebe na tim zastavicama. Droga nije bila moj životni izbor, eksperimentisao sam s njom jer je bila u modi, bila je in. Bilo je prvi put. Prvi put su se u Jugoslaviji pojavile i lake i teške droge i nama je sve to bilo neverovatno interesantno, a policija pritom nije znala apsolutno ništa o tome. Bilo je novo i ne može se zameriti nekome ko je hteo da proba, da vidi šta je to i otkrije u čemu je tu stvar. Danas je apsolutno druga priča. Danas se zna šta je droga i nema opravdanja. To što sam ja uspeo svoj život da vratim na pravi kolosek nije moja velika pobeda i veliki uspeh, jer kod mene se nije ni dogodilo veliko oštećenje", kazao je on.

On je istakao da je porodica ta zbog koje je rekao zbogom porocima.

"Kod drugih kod kojih je oštećenje već nastalo bilo je teško vratiti se na pravi put. Govorim o fizičkom oštećenju, kada bolest zavisnosti već uzme maha. Bilo mi je lako da stanem, jer sam shvatio da je moj prioritet da imam porodicu, da budem otac, i to konzervativan otac. Neko ko je u stanju da svoju ćerku pošalje na fakultet", rekao je tom prilikom.ž

