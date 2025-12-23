Slušaj vest

Kraj godine u Beogradu dobija pravi urbani spektakl u The Money (Beton hala), prostoru koji je već dokazano mesto za najveće žurke i nastupe o kojima se priča. Dve večeri, jaka imena i energija koja obećava noći za pamćenje.

Foto: Promo

Cobi nastupa 29. decembra, a njegov povratak pred beogradsku publiku izaziva posebno interesovanje. Iako je već nastupao u Beogradu i u ovom prostoru, publika ga dugo nije imala priliku da čuje uživo, što ovom nastupu daje dodatnu težinu. Na sceni The Moneyja očekuje se presek njegovih najvećih hitova, među kojima su pesme koje su obeležile klupsku i urbanu scenu i koje publika zna od prvog takta.

Veče sa Cobijem donosi prepoznatljivu energiju, jake bitove i hitove koji su se godinama slušali u klubovima i na velikim žurkama, potvrđujući njegov status jednog od najuticajnijih autora i izvođača na regionalnoj sceni.

Foto: Promo

Već 30. decembra, u The Money stiže Rasta, izvođač čiji se nastupi uvek pretvaraju u masovno pevanje i euforiju. Hitovi kao što su „Kavasaki“, „Madona“, „Kraljica tame“, „Adio Amore“ i mnogi drugi garantuju atmosferu zbog koje se Rastini nastupi pamte i o kojima se priča danima nakon koncerta.

Uz prepoznatljiv ambijent Beton hale, vrhunsku produkciju i izvođače koji pomeraju granice urbane muzike, The Money još jednom potvrđuje da je mesto gde se završava godina uz najbolje žurke u gradu. Dve noći, dva velika imena i jedna jasna poruka – ko želi pravi provod krajem decembra, zna gde treba da bude.