Nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, Mirjana Mima Bažalac, otvoreno je progovorila o teškom periodu u svom životu, kada je bila žrtva nasilja u braku. Mima je priznala da je u prvom braku doživela kako psihičko, tako i fizičko nasilje, te da se jedva spasla od bivšeg muža. Istakla je koliko joj je bilo teško da prođe kroz taj period, ali i koliko je iskustvo naučilo snazi, samopouzdanju i važnosti podrške porodice i prijatelja u trenucima kada se čini da nema izlaza.

Takođe, ona je imala veoma teško detinjstvo, te je sa 14 već počela da radi, a odluku da se uda rano donela je misleći da će na taj način pobeći iz siromaštva.

- Teško smo živeli, tata je imao infarkt, bio je nepokretan i vezan za krevet. Mama je mnogo radila i nije bila često tu, a brat i sestra su mlađi od mene, na njih nisam mogla da se oslonim jer su bili deca. Išla sam u školu i radila u isto vreme, spremala sam brata i sestu za školu i radila za njih – započela je svoju ispovest Mima i otkrila da je ubrzo nakon toga pobegla od kuće.

- Imala sam 16, nepunih 17 godina kad sam se prvi put udala i to je bila posledica detinjstva, bežanje od tadašnjeg života. Mislila sam biće bolje ako pobegnem od kuće,a bilo je gore jer doživela sam psihičko i fizičko nasilje. U braku sam bila 7 godina, rodila dve ćerke i skoro svih 7 godina preživljavala nasilje. Prijavljivala sam policiji, ali se ništa nije dešavalo, dođu, razgovaraju i odu. A ja, ja nisam mogla da odem od njega, bukvalno sam bila kao zatvorenik u svakom pogledu. Morala sam da pitam da li mogu kod majke na kafu i odgovor je uvek bio ne, tu pitanja više nije bilo - priča pevačica i tvrdi da na početku braka njen suprug nije odavao utisak nasilnika.

– Bio je divan i predivan. Mislila sam, okej, konačno da pobegnem od tadašnjeg života, da ćemo zajedno raditi- priča pevačica i dodaje da se vremenom polako sve menjalo.

Morala je da živi tako zbog dece

- Morala sam da živim tako zbog dece, makar dok ne porastu, dok ih ne izvedem na put. Danas su, hvala Bogu velike i imaju svoju porodicu. Sad živim iz inata i živim zbog sebe.

Iako do sad nije želela da priča o lošim stvarima iz života, danas smatra da svojom pričom može da pomogne drugim ženama.

– Postoji izlaz. Znam mnogo žena koje trpe i kažu da nemaju gde, ni ja nisam imala gde. Bila sam na ulici, to što sam imala na sebi to sam ponela. Svako može da izađe iz toga. Nijedna žena ne sme sebi da dozvoli to što sam ja sebi. Posle jednog povišenog tona odlaziš, da ne pričamo o šamaru– govorila je Mima.

Ona je ispričala i kako je izgledao dan kada je odlučila da ostavi supruga.

– Rešila sam ili će me ubiti i završava se agonija ili izlazim iz te priče zauvek. Krenula sam sa koferima, a on je išao za mnom i pitao da li sam svesna da će me ubiti. Stajala sam i čekala, a noge nisam osećala. Okrenula sam se i otišla, a mislila sam da će neko mač da mi zarije u leđa. Išao je za mnom, dalje govorio da će me ubiti i pitao me je i da li sam svesna da mi decu neće dati, odgovorila sam mu da mi ni ne trebaju, išla sam na tu kartu. Otišla sam kod roditelja i naredna dva dana sam presedala ispred obdaništa, samo da vidim decu – priseća se i nastavlja:

- Treći dan sam se sredila kao nikad, našminkala se, otišla kod frizera i direktno kod njega. Rekla sam da idem kod sestre u Kragujevac i da ne znam kad ću da se vratim, jer ću jedan period biti tamo. Samo je zatvorio vrata, izveo njih dve i predao mi ih. Ja sam znala kako ću da izvučem decu.

Nije uspela da se oslobodi bivšeg

Danas tvrdi da je psihičko nasilje jednako bolno i traumatično kao i fizičko. Ipak, ni nakon razvoda nije uspela da se oslobodi bivšeg.

Pored toga što je živela u svakodnevnom strahu, nakon razvoda morala je bivšem da plaća reket.

- Ja sam sebe u jednom momentu ubedila da sam kriva, jer je nemoguće da te neko maltretira svaki dan, a da si ti ok. Ubeđivala sam sebe da nisam normalna. Posle razvoda, godinu i po dana sam mu plaćala reket da me ne bi pretukao na ulici. Svaki put kad bih ga srela morala sam da mu dam novac- pričala je Mima.