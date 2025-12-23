Slušaj vest

Klavijaturista benda Joy i nekadašnji saradnik poznate hrvatske pevačiceMaje Šuput, pedesetogodišnji Damir Riđan brutalno je pretučen. On je napadnut na božićnoj zabavi ZET-ovaca u Zagrebu.

- U šoku sam. U 30 godina karijere nikada niko nije napravio ovakvu glupost. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje, a mi kao članovi benda ćemo podneti i krivične prijave - kaže za medije klavijaturista benda Joy Damir Riđan.

Nastavlja kako nisu pretučeni članovi benda bend, već lično on.

– Imam potres mozga, polomljena rebra, vilicu, šavove. Napalo me njih 15–20. Dva dana sam proveo u Hitnoj, sada sam na kućnom lečenju. Oporavak će trajati mesec dana. Propale su mi svi dogovoreni nastupi. Bend nastavlja da svira, ali ja ne – kaže Riđan, suosnivač grupe Joy s kojom je karijeru započela i Maja Šuput.

Sa Šuput se još nije čuo, ali je dobio veliki broj poruka podrške putem društvenih mreža.

Zbog istrage koja je u toku nije mogao da daje više informacija o samom incidentu.

Foto: Printskrin/Instagram

Božićna zabava ZET-ovaca održana je 19. decembra u Rugvici. Trebalo je da to bude svečano slavlje za 460 zvanica, ali su se stvari vrlo brzo otegle kontroli. Zabava se pretvorio u razuzdanu zabavu s plesom po stolovima, a potom i u brutalan fizički napad na člana benda. Snimci sa zabave proširili su se društvenim mrežama. Na jednom od videa vidi se zvanica koja se penje na sto, spušta pantalone i gola pleše dok je deo okupljenih bodri smehom i povicima.

O svemu se na Instagramu oglasio i pevač grupe Joy Alen Bičević.

- Dragi naši, u vezi s objavama po portalima, ovim putem možemo da potvrdimo da je na zabavi Sindikata zaposlenih ZET-a naš član benda zadobio teške telesne povrede usled divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenoj zabavi, te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice.

Dalje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti da komentarišemo s obzirom na to da je istraga u toku i da bismo time prekršili njenu tajnost, ali se svakako nadamo da će pripadnici MUP-a i nadležno državno tužilaštvo preduzeti sve kako bi odgovorni bili kažnjeni.

Svima hvala na brojnim pozivima i porukama podrške“, stoji u objavi.

Organizator događaja, Sindikat autobusnog i tramvajskog saobraćaja Hrvatska – Zagreb, oglasio se 20. decembra zvaničnim saopštenjem.

„Sindikat autobusnog i tramvajskog saobraćaja Hrvatska – Zagreb ograđuje se od dela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je svakoga držati pod nadzorom i predvideti šta će neko u datom trenutku učiniti. Jedno je sigurno – učesnici neželjenog događaja biće isključeni iz članstva u Sindikatu. Neke stvari se ne mogu i neće tolerisati“, navodi se u saopštenju.

„Najžalosnije od svega je to što nepismeni huškač, veliki TikToker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši zaposleni ZET-a pljuje po svim zaposlenima ZET-a, svojim bivšim kolegama, generalizujući i prikazujući ih kao problematične ljude“, poručili su iz Sindikata i prozvali bivšeg čelnika Sindikata ZET-a Nevena Brnjasa.

Joy Foto: Printscreen YouTube

„Mi nastavljamo dalje, još jači, veći i jedinstveniji u radu za naše zaposlene, naše zetovce. Vaše poverenje zaslužili smo radom, trudom i pristupom, što smo dokazali bezbroj puta, i nastavićemo da radimo za vas“, dodaju.

„Mnogima nije jasno kako smo uspeli, pa im se priviđaju ‘šarene priče’. Nije im jasno jer nikada nisu ni radili, niti će ikada raditi za vas. U njihovim očima mi smo ‘šarene priče’. Žao mi je što su oni potrošili sve svoje kredite, ali mi za to nismo krivi. Nećemo trošiti reči i energiju na druge – imamo pametnijeg posla“, zaključili su.

O celom incidentu oglasio se i Brnjas.

„Stvarno sam tužan što se to dogodilo. Ono što se tamo dešavalo od početka nije bilo normalno. Skidali su se goli, pretukli su člana benda jer se jedan penjao na binu s koje su ga hteli da sklone“, rekao je.

Naveo je i da je jedan član benda pao s bine, nakon čega su ga ZET-ovci napali.

„Cipelario ga je veći broj osoba“, dodao je.

O incidentu se oglasio i ZET.

„ZET se u potpunosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo van radnog vremena, na događaju koji nije organizovao ZET niti je održan u prostorijama ZET-a. Organizator događaja bio je Sindikat autobusnog i tramvajskog saobraćaja Hrvatska – Zagreb, jedan od deset sindikata koji deluju unutar preduzeća, a reč je o sindikatu koji nije reprezentativan.

Najoštrije osuđujemo svaki oblik neprimerenog i neprihvatljivog ponašanja zaposlenih ZET-a koje svojim postupcima narušava ugled i čast poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcionisanja povreda obaveza iz radnog odnosa, s mogućnošću otkaza, u skladu sa Zakonom o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave – Sindikatu autobusnog i tramvajskog saobraćaja Hrvatska – Zagreb“, saopštili su iz ZET-a.

Kurir/Slobodna Dalmacija