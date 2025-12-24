Slušaj vest

Čedomir Jovanović i dalje privlači pažnju načinom života i potezima koji često izlaze iz uobičajenih okvira. Najnoviji u nizu je nesvakidašnji detalj koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama - lutka s njegovim likom, koju je, prema dostupnim informacijama, sam poručio putem interneta. On je fotografiju podelio u sklopu svoje Instagram priče.



Simbolični poklon



Fotografije i snimci ove igračke brzo su se proširili društvenim mrežama, gde su izazvali lavinu komentara. Mnogi su ostali zatečeni idejom, dok su drugi potez ocenili kao još jedan dokaz Jovanovićeve sklonosti ka provokaciji.

Lutka je, reklo bi se, izrađena s velikom pažnjom, a posebno se vodilo računa o Čedinom mišićavom telu, po kom je bio prepoznatljiv. Frizura, garderoba, ali i držanje figure u velikoj meri podsećaju na njegov stvarni izgled. Lutka nije nastala kao deo nekog projekta ili kampanje, već kao svojevrstan simbolični poklon.

Njegov potez dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, s obzirom na to da je Jovanović i ranije bio poznat po nesvakidašnjim istupima i životnim izborima, koji često izazivaju podeljena mišljenja. Lutka s likom Čedomira Jovanovića postala je nova tema o kojoj se govori, potvrđujući da bivši političar i dalje uspeva da privuče pažnju, čak i kad se radi o naizgled banalnim, ali nesvakidašnjim detaljima iz njegovog privatnog života.

Uvek u centru pažnje

Inače, Čeda je poslednjih meseci najviše u žiži javnosti zbog toga što se ne odvaja od prijatelja Aleksandra Kosa. Njih dvojica su toliko blisku da svuda putuju zajedno, a čak su jednom uslikani dok su se držali za ruke.

Kos je sestrić Mire Škorić i dugo je bio njen PR. Kad je pevačica jednom prilikom nastupala u rijalitiju "Parovi", Aleksandar je došao s njom u dobro poznatu vilu, pa ga je javnost i tada videla.

Inače, on je diplomirani komunikolog, menadžer i stručnjak za odnose s javnošću, a sarađivao je i sa Anom Bekutom.Kos je poznat i po velikom poštovanju koje pokazuje prema Svetlani Ceci Ražnatović.

Kad je u društvu Čedomira Jovanovića, oni svoje dnevne aktivnosti dele na mrežama s pratiocima. Tako znamo da slobodno vreme obično provode kuvajući i obilazeći beogradske pijace. Gotovo viralan snimak je postao onaj na kojem Čeda Jovanović peva nad šerpom u kojoj je grašak.

- Ispunio mi želju i ponovio grašak sa kreativnom dopunom. Sve za posnu dušu. P. S. Ne pitajte mene za recept - napisao je Kos.



Bez Ace ništa



Kako je jednom prilikom rekao Čeda, u Kosu vidi istinskog prijatelja koji je bio tu kad mu je bilo najpotrebnije.

- Postoje dani kada čovek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja OK, valja nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povredio, žao mi je i Aleksandra, koji je sa mnom to morao da živi - napisao je Čeda na Instagramu tada.