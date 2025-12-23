Događaj „Ritam Balkana“, održan u Izmiru, okupio je brojne predstavnike turističke privrede, medija i agencija iz Srbije i Turske, sa ciljem unapređenja saradnje i međusobnog upoznavanja kroz kulturu, muziku i tradiciju.

Centralni deo večeri obeležio je nastup Danijele Veselinović, princeze srpske trube, koja je svojim virtuoznim izvođenjem, prepoznatljivom energijom i harizmom privukla veliku pažnju publike. Autentični zvuci srpske trube ispunili su prostor i na upečatljiv način predstavili muzičko nasleđe Balkana, spajajući tradicionalne motive sa savremenim izrazom.

Pored muzičkog programa, gosti su imali priliku da probaju i tradicionalnu srpsku hranu, kroz koju su se dodatno upoznali sa ukusima, običajima i kulturnim identitetom Srbije. Ovaj segment večeri upotpunio je celokupan doživljaj i omogućio neposrednije upoznavanje sa našom zemljom.

Događaju su prisustvovali i predstavnici turskih institucija i strukovnih udruženja, među kojima i predsednik TURSAB-a Ismail Haki Karadevedžija, kao i predstavnici Privredne komore Izmira i kulturnih organizacija. U okviru programa održani su i susreti predstavnika turističkih organizacija iz Srbije i Turske.