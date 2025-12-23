Slušaj vest

Ena Čolić nekoliko meseci uživa u ljubavi sa Jovanom Pejićem. Ljubavni par neretko putuje, a na poslednjem odmoru Ena je i sina povela sa njima, te su zajedno uživali u Španiji.

Ena redovno na društvenim mrežama objavljuje sadržaj iz privatnog života a sada je pokazala i novogodišnju atmosferu iz porodičnog doma.

Sve je roze

Bivša učesnica Elite je dom ukrasila u svojoj omiljenoj boji, te je sve ružičasto pa i jelka.

Novogodišnje drvo je puno lizalica, loptica i raznih prazničnih đakonija.

Ena Čolić, novogoišnja jelka Foto: Instagram

Da sve mora da bude u istom tonu govori i ružičasti Deda Mraz koji joj stoji na prozoru.

Foto: Instagram

"Ena je jako slična meni"

Tokom učešća u rijalitiju i svađa Ene i Peje spominjala se i njegova majka Zlata Petrović, sa kojom je Čolićeva nakon izlaska sa imanja rešila sve nesuglasice.

Pevačica je nedavno otkrila u kakvom je odnosu sa devojkom svog mlađeg sina.

- Nismo imali potrebe da izlgađujemo ništa. Sve je došlo na svoje. Kada gledaš u početku dešavanja nije ni njima bilo lako, onda smo reagovali od trenutka do trenutka. U samom startu sam prepoznala da je Ena jako slična meni. Da se jako rano borila sa životom, rano je dobila i dete. Negde je jako slična njena putanja mojoj. Tako da sam je ja u samom startu prepoznala i nisam pogrešila. I kada smo se upoznale prvi put nismo pričale ništa šta je bilo mi smo se zagrlile, poljubile. Kao da sam je negde izgubila pa sam je sada našla - rekla je ona za Pink.rs i dodala:

Ena Čolić i Jovan Pejić u Madridu Foto: Printscreen Instagram

- Kada je bila slava, bila mi je i Mikijeva bivša supruga, moji unučići i svi moji prijatelji. Tako nam je bilo prelepo - rekla je Zlata za Pink.rs, pa otkrila da li je bila kod Ene i Jovana da vidi stan gde žive.

Foto: Petar Aleksić

"Mi smo skromni ljudi, a ona nije zahtevna žena"

- Nisam bila kod njih u stanu od silnih obaveza. Dogovorili smo se da odemo lepo na neki ručkić i sednemo. Ako bog da ovih dana ćemo - istakla je ona, pa otkrila da li će snajku naučiti da razvlači pitu.

