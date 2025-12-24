Slušaj vest

Melina Galić, do prošle godine Džinović, ponovo je u centru pažnje. To doskorašnjoj supruzi Harisa Džinovića ne pada teško. Naime, modna kreatorka je u ponedeljak viđena u zgradi opštine Savski venac, gde je, prema našem saznanju, došla kako bi završila neophodnu administrativnu proceduru, što je odmah pokrenulo priče da se priprema za novo životno poglavlje, odnosno brak.

Nije uspela da prođe neopaženo

1/3 Vidi galeriju Melina Galić došla u Srbiju Foto: Kurir



Smirena i fokusirana



Kako navode izvori bliski opštinskim krugovima, Melina je u zgradu stigla nenametljivo, bez pratnje i velike pompe, ali s jasnim razlogom. Prema njihovim rečima, došla je kako bi prikupila i sredila kompletnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje novog braka. O tome smo već izveštavali.

Očevidac koji se zadesio na licu mesta do detalja nam je ispričao kakav je utisak na njega ostavila Melina.

- Zadržala se kratko, obišla je nekoliko šaltera i razgovarala sa službenicima. Delovala je smireno i fokusirano, kao neko ko tačno zna zbog čega je došao. Koliko sam čuo, uzela je potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tj. da je zakonski razvedena žena - rekao je naš sagovornik, koji se zatekao na licu mesta.

Ako je suditi po fotografijama, ona je bila jednostavno obučena, u svom prepoznatljivom stilu, ali diskretna, nastojeći da ne privlači previše pažnje. Ipak, njeno prisustvo nije moglo da prođe neprimećeno jer od razvoda s poznatim pevačem intrigira javnost, kako svojim privatnim životom, tako i statusom u javnosti.

Zna da odabere muškarce

1/5 Vidi galeriju Melina Galić se snašla u životu Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES



Ovaj dolazak u opštinu desio se u trenutku kad se sve češće spekuliše o njenom emotivnom životu i planovima za budućnost. Nakon burnog perioda i promena kroz koje je prošla, čini se da je Melina odlučila da zatvori jedno poglavlje i započne novo, stabilnije i mirnije.

Iako se sama Melina nije javno oglašavala povodom ove posete niti potvrdila razloge dolaska u opštinu Savski venac, činjenica da je sređivala administrativnu dokumentaciju ostavlja malo prostora za sumnju da nisu u pitanju ozbiljni planovi.

Da li je u pitanju formalni korak ka venčanju ili tek deo šire pravne procedure, ostaje da se vidi. Ono što je sigurno jeste da Melina očigledno pažljivo i temeljno pristupa novoj fazi života, bez brzopletih odluka i bez potrebe da o tome javno govori.

Kao što su mediji već pisali, Melina će stati na ludi kamen s biznismenom koji živi u Monte Karlu.

Jedna od Melininih prvih komšinica je Srpkinja i ona je iznela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke. Nedavno je naš reporter bio u Monte Karlu, gde je saznao detalje veze između Meline i biznismena.

- Ovaj stan u kom je sad Melina nije njen, već njenog dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more - rekla je ona.



Sve joj sredio



- Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, već samo troši pare - tvrdila komšinica.

Melina je s Harisom Džinovićem provela više od dve decenije u braku i s njim dobila dvoje dece.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Melinom, ali ona nije odgovarala na pozive naše redakcije.