Dea Đurđević ispunjena je kako na profesionalnom, tako i privatnom polju, a nedavno je za medije govorila o emotivnom partneru s kojim je nikad srećnija.

Najlepše vesti za kraj godine

Pred sam kraj 2025. godine, saznali su najlepšu moguću vest - da će se u idućoj, 2026., ostvariti kao roditelji.

Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi.

Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka.

Ko je novi partner Dee Đurđević?

Kako saznaju domaći mediji, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Dea Đurđević na Kubi Foto: Printscreen/Instagram

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Kurir/Pink.rs

