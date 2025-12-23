PRVE GOTOGRAFIJE TRUDNE DEE ĐURĐEVIĆ: Voditeljka blista u blagoslovenom stanju, komentari pljušte na sve strane (FOTO)
Dea Đurđević u blagoslovenom je stanju, a za nekoliko meseci sa svojim partnerom dobiće bebu.
Voditeljka jutarnjeg programa nedavno je govorila o ljubavi sa novim dečkom, a krajem godine stigle su i najlepše vesti.
Blista u trudnoći
Dea je na Instagramu objavila novogodišnje fotografije i otkrila kako izgleda u prvim nedeljama trudnoće.
Ponosno je pozirala pored bogate jelke a ispod fotografije napisala je "novo poglavlje života".
Komentari ispod slike su pljuštali na sve strane.
"Lutko moja", "Najlepša Dea", Najsjajnija zvezdice", "Baš si lepa" i mnogi drugi.
Ko je novi partner Dee Đurđević?
Kako piše Pink.rs, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.
Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.
Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: