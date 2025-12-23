Slušaj vest

Dea Đurđević u blagoslovenom je stanju, a za nekoliko meseci sa svojim partnerom dobiće bebu.

Voditeljka jutarnjeg programa nedavno je govorila o ljubavi sa novim dečkom, a krajem godine stigle su i najlepše vesti.

Blista u trudnoći

Dea je na Instagramu objavila novogodišnje fotografije i otkrila kako izgleda u prvim nedeljama trudnoće.

Ponosno je pozirala pored bogate jelke a ispod fotografije napisala je "novo poglavlje života".

Komentari ispod slike su pljuštali na sve strane.

"Lutko moja", "Najlepša Dea", Najsjajnija zvezdice", "Baš si lepa" i mnogi drugi.

Ko je novi partner Dee Đurđević?

Kako piše Pink.rs, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

