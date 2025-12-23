Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih domaćih pop bendova „Tropico Bend“, vlasnici 80 pesama i preko 40 spotova , nastupiće 29. decembra prvi put u mts Dvorani. Bend u poznatu beogradsku salu, uoči novogodišnjih praznika dolazi, nakon što su publiku oduševili u punoj beogradskoj Areni, napunili dva Sava Centra i imali hiljade nastupa širom regiona i Evrope. Naime, nakon što su 2024. godine promovisali novi singl „Moj Beograde“, napravljen je uvod u izlazak novog albuma, a simbolično će i predstojeći koncert poneti isti naziv. Tom prilikom je, podsetimo, bend i najavio veliki koncert u prestonici „kako bi se odužli publici“, pa se čini da je taj momenat upravo došao najavljenim koncertom u mts Dvorani.

Podsetimo, energija je krenula sa juga. Sve je počelo 24. oktobra 2002. — tada se rodila priča koja traje već više od dve decenije. Iz malog grada, sa velikim snovima, Tropico Bend je krenuo putem koji je obasjan ljubavlju publike. Svaka pesma, svaka nota, svaki aplauz — deo su jednog zajedničkog puta, publike i benda. Od 2002. pa do danas — svaka godina donela je novu priču, novi zvuk i novu emociju. Albumi, singlovi, koncerti širom sveta — od Evrope do Amerike i Australije. Puna Arena, dva Sava Centra, hiljade nastupa i milioni osmeha.

Foto: MrYellow Photography

Članovi benda uoči nastupa u mts Dvorani poručuju da su svaka pesma, svaka nota, svaki aplauz, deo jednog zajedničkog puta, njih i publike:



„Sa više od 80 pesama i preko 40 spotova, zahvalni smo na svemu što smo zajedno stvorili. I sada, 29. decembra u mts Dvorani, Tropico bend otvara novo poglavlje. Biće to veče za pamćenje — veče kada će se ispreplesti sve godine, emocije i pesme u jedan zajednički glas publike i benda. Jer Tropico nije samo muzika — to je osećaj, priča, iskrenost i trajanje. Danas, posle svega, kad se osvrnemo, možemo samo da kažemo — hvala vam što ste uz nas. I da obećamo, iz srca: Tek smo počeli “, ističu članovi sastava, vidno uzbuđeni pred koncert u Beogradu.



Od prvog singla „Daj mi daj“, preko hitova „Bojim se“, „Misliću na tebe“, „Zauvek tvoj“ „Ciao Bella“, i jos mnogih drugih Tropico bend je ispisivao stranice jedne iskrene muzičke priče. Prošao je put od beogradskih klubova do rasprodatih arena, od festivalskih bina do nastupa širom regiona.

Foto: MrYellow Photography

Njihove pesme su postale soundtrack života generacija — za svaku ljubav i svaku pobedu!



KARTE ZA KONCERT SU U PRODAJI NA MTSDVORANA.RS I BLAGAJNI MTS DVORANE.