Slušaj vest

Jedna od najvećih ljubavi pevačice i pripadnika beogradskog podzemlja devedesetih jeste ona filmska koja se dogodila Goci Božinovskoj i Zoranu Šijanu.

Ljubav na prvi pogled

Ljubav između njih planula je na prvi pogled na letovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, a završila se prevarom. I pored snažnih emocija i dvoje dece koje su dobili, ćerke Zorane i sina Mirka, njih dvoje su nikada nisu venčali.

Nekada prvi čovek ozloglašenog surčinskog klana, šampion Evrope u kik-boksu ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Stradao je kada je oko 1.30 na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića stao na crveno svetlo na semaforu. Imao je samo 35 godina, a njegova likvidacija do danas nije razjašnjena, dok se o motivima samo spekuliše.

Foto: Printscreen/Instagram

Božinovska i danas ističe da je Zoran Šijan bio njena najveća ljubav. Ona često u javnosti priča o njemu, a jednom prilikom se prisetila kako su se upoznali.

- Posle susreta na plaži otišli su na večeru, prilikom rastanka nisu razmenili brojeve, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno ju je zaprosio i ona je pristala. Ipak, burmu nikada nije stavila na ruku, s njim je živela u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, u kojoj i dalje stanuje.

- Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo" - prisetila se Goca.

1/9 Vidi galeriju Zoran Šijan Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube

Prevara

Njihova bajka završila se neverstvom. Šijan je poslednje godine svog života proveo s Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje ju je ostavio. Iz te ljubavi Šijan i Gorana dobili su sina.

- Nije bilo lako. Bile smo drugarice. Život je tako nametnuo. To me je promenilo. Tada je to bio najteži trenutak u mom životu. I pored svega, opet bih izabrala njega, srećna sam što sam imala u jednom periodu svog života takvog lepog čoveka i što sam sa takvim kvalitetnim čovekom rodila decu, to nikad ne bih promenila. Sad, kad bi ustao iz groba, da sam mlada, opet bih isto izabrala. Jedino što bih promenila u svom životu je da on bude živ. Prihvatila bih deset žena da ima pored, da ih ja sve finansiram i izdržavam, samo da je živ - rekla je Božinovska.

Ubistvo

Kada je Šijan upucan, pevačica nije bila u Srbiji, a vest o njegovoj pogibiji javio joj je Šaban Šaulić.

- Odmah sam čula da mu je čudan glas, pita me: "Gde si, jesi li čula nešto?" Iste sekunde su mi se noge odsekle. Dodao je:"Mislio sam da znaš, možda nije istina, čuo sam da su upucali Šijana u Dimitrija Tucovića." Kad sam krenula na put, tri dana mi je igralo oko, išla sam tada s Kukijem (Ivan Kukolj Kuki), kažem mu: "Nemoj da pomisliš da ti namigujem, desno oko mi igra već tri dana, ne mogu da gledam." Tog momenta, kad mi je Šaban javio, tad je prestalo. Tako je prestala naša priča, a počela moja muka i borba sa životom do današnjeg dana - iskrena je Goca, koja je zbog Zorana napustila estradu. Naime, on nije voleo da se ona bavi pevanjem, pa se ona povukla i sedam godina nije uzela mikrofon u ruke. Tek nakon što su se rastali, vratila se svom poslu.

1/8 Vidi galeriju Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Podsetimo, veza estrade i mafije je jaka. Naročito između pevačica i žestokih momaka. Neke su bile u prijateljskim odnosima s ljudima kojih su se svi plašili, a druge pak u velikim ljubavima.

Pevačica o čoveku koji je godinama proganja: