Voditeljka Pink televizije Dea Đurđević je u blagoslovenom stanju, a sada se prvi put tim povodom oglasio njen kolega i bivši emotivni partner Mladen Mijatović.

Dea Đurđević je pre nekoliko dana saznala je da će ona i njen emotivni partner Lazar u 2026. postati roditelji, što ih je neizmerno obradovalo.

- Srećan sam što čujem lepe vesti. Dea je dobar čovek, siguran sam da će biti dobra majka - rekao je Mladen Mijatović.

Podsetimo, Dea i Mladen su tačku na višegodišnju vezu stavili u novembru prošle godine. Mijatović je tada obelodanio da više nije sa koleginicom u ljubavi.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - poručio je on tada.

Voditeljka čeka bebu sa partnerom Lazarom. Njih dvoje su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Inače, Lazar se ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

