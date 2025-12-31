Slušaj vest

Jakić je prilikom ranijeg gostovanja u emisiji "Pusti brigu" rekla da je ona sada postala prava zvezda na društvenoj mreži TikTok, pa dodaje i da su je sada zavolele i mlađe generacije koje često ponavljaju njene rečenice. A kako je otkrila za Kurir televiziju, upravo njena najpoznatija mantra je jednoj obožavateljki spasila život.

- Doživela sam prošle godine dok sam bila na ručku sa ćerkom da mi jedna žena priđe i kaže "izvinite, ne mogu da verujem da sam Vas videla, ali moram da Vam kažem, znate li da ste mi vi spasili život?" - kaže Jakić.

Ona objašnjava da je žena rekla da je dotakla dno života, popila punu šaku pilula i sela na kauč, a onda na televiziji videla Rušku Jakić koja izgovara rečenicu "uživajte u životu":

- Moja ćerka se tada rasplakala. Pre jedno dva ili tri meseca sam dobila mali buket, stajao je na kapiji, zajedno sa pismom "hvala što postojite, Vi ste mi promenili život, voli Vas Barbara" - kaže Jakić.

"Novac nije sreća, i bogati plaču"

Ruška Jakić je govoreći za kamere Kurira podelila svoju životnu filozofiju koja je bila praćena tvrdnjom da i bogati plaču.

- Meni je novac sredstvo za eto... nekad za uživanje. Moja čuvena rečenica je da ja mogu podjednako da živim i sa 1.000 dinara i sa 1.000 evra. Sa 1.000 dinara doći ću da popijem svoj kapućino i zapaliti cigarete, kod kuće ću da jedem kačamak, uopšte se ne opterećujem. Novac nije sreća, i bogati plaču. Sve je u načinu razmišljanja, svi mi razmišljamo, jao kada bih imala više para... Meni je svejedno, ne mogu da živim u pet kuća i imam pet pari cipela. Ja samo volim da budem zadovoljna onim što radim i dobro plaćena - rekla je Jakić.

