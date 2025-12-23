Slušaj vest

Duetska pesma Saša Matić i Željko Joksimović koja nosi naziv „Ništavilo“ za samo jedan dan uspela je da osvoji publiku širom regiona, a povodom ogromnog interesovanja, Željko Joksimović se po prvi put obratio javnosti i to u svom prepoznatljivom, duhovitom i iskrenom maniru.

Saša i ja se znamo sto godina, družimo se, volimo dobru pesmu i priču, i želeli smo duet. Čekali smo ovu pesmu, da ima dušu, da ima neku nostalgiju, tugu i zimu u sebi. Verujte mi da sam priželjkivao ove hladne, pomalo sive dane jer su mi davali dodarnu inspiraciju dok sam radio aranžman- rekao je Joksimović.

Foto: Miloš Nadaždin

Nova balada je već u prvih 24 sata ostvarila skoro pola miliona pregleda, dok se trenutno nalazi na 14. mestu trending liste na najvećoj muzičkoj platformi YouTube, što potvrđuje da je publika sa nestrpljenjem čekala ovu saradnju dvojice vrhunskih vokala.

Reakcije slušalaca ne prestaju da se nižu, a među više od 500 komentara dominiraju snažne emocije i oduševljenje: „Dva fenomenalna pevača mogu samo da iznesu ovako jaku emociju. Pesma je predivna!“, „Predivna balada, a šta drugo očekivati od Saše i Željka, ne zna se ko je bolji“, „Kakvi vokali! Željkov glas i emocija, reči u pesmi - sve je savršeno“, „Šta se drugo može očekivati od ove dve legende? Kakav duet i kakva pesma!“, samo su neki od komentara ispod pesme.

Foto: Miloš Nadaždin

Inače, muziku za ovu baladu je komponovao Slavko Stefanović Slavkoni, tekst je napisao Vladimir Mitrović, dok aranžman nosi potpis Željka Joksimovića.

Sa druge strane se juče oglasio Saša Matić, koji je izajavio:

- Željko i ja se znamo dugo, delimo isti pogled na muziku i život. "Ništavilo" nije pesma koja se pravi planski ona se desi. Pevali smo je onako kako je osećamo, bez kalkulacija, i verujem da će se ljudi u njoj prepoznati već pri prvom slušanju - opisao je Saša Matić.

Foto: Miloš Nadaždin