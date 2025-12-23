Slušaj vest

Učesnica rijaliti programa "Elita 9", Hana Duvnjak, već neko vreme sumnjala je da je u drugom stanju i da će ona i Nerio Boris Ružanji postati roditelji po drugi put. Ipak, test za trudnoću polazao je suprotno.

Hana je sada u razgovoru sa robotom Tošom otkrila da je srećna zbog ovakvog rezultata, jer još uvek ima traume od prve trudnoće.

- Je l' si čuo da nisam trudna - pitala je Hana.

- Jesam, da li si srećna? Čestitam, ali trudnoća je svakako lepo stanje - rekao je Toša.

- Jeste, kad nisi istraumiran od prve trudnoće - rekla je Hana, nakon čega je izrazila želju da joj ćerka dođe u posetu za Božić.

- Nema šta, druga će sigurno biti bolja - rekao je Toša.

- Ja se nadam - rekla je Hana.

Sita i dalje protiv njihovog odnosa

Nakon žestoke nedavne svađe Neria i Hane rasprave oglasila se njegova majka Sita Ahmić, koja je otkrila da koliko god da joj je teško da gleda sina u teškim situacijama, toliko joj je drago zbog rasprave do koje je došlo sinoć.

- Teško mi je bilo koliko god me je dete slomilo i u životu kada mu je neko nešto ružno, uvek sam reagovala i bila zaštitnik i zato on i jeste ovakav, nesnalažljiv. Nisam spavala do tri sata ujutru, jer su mi pisali ljudi, a ja ležem inače ranije. Podnela sam sve ovo teško, ali mi je i drago jer je narod video i tek će da vidi, jer se on opire njenim lažima. Narod mi piše da sam za sve bila u pravu, a ovo je tek početak biće još dosta toga, jer ona će se sigurno i nasilnički ponašati, jer ona je njega tukla – otkrila je Sita i istakla da je ovo sve što se desilo u rijalitiju njihova svakodnevica spolja.

- Sve dolazi na moje i sve se sinoć razotkrilo i narod je imao priliku da vidi šta Hana radi mom sinu tri godine. On je jedno dete koje sam razmazila i servirala mu doslovno hranu u krevet i on nije tip koji zna da se izbori sa ovakvim situacijama, niti on može sa Hanom da se izbori jer je ona odrasla na ulici i mnogo je jača u tom pogledu što se tiče laži, spletki, gadosti i manipulacije. Moj sin je kao muškarac slab, jer sam ga učila poštovanju prema ženama i porodici, ali on je pao pred njenu manipulaciju. Učila sam ga da bude marioneta ženi, ali nisam se nadala ovakvoj curi već nekoj poštenoj ženi, pa da joj bude dobar u životu. Sinoć je sve razotkriveno i jasno je ko je ona i na koji način manipuliše sa mojim sinom i zašto sam bila protiv veze, a isključivo zato što je ona zavisnik od teških droga.

