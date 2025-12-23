Slušaj vest

Pevač Peđa Jovanović mora na hitnu operaciju u Beču, prenosi Scandal. Naime, pevač ima problem sa glasnim žicama koje mora da operiše.

Naime, kako se navodi, Peđa je proteklog vikenda završio seriju uspešnih koncerata u Beogradu, spakovao je stvari i otišao u Beč na konsultacije i najverovatnije da će u toku ove nedelje biti i operisan.

– Bukvalno noć posle koncerta Peđa je otputovao u Beč. On je svoje rezultate već poslao na kliniku i otišao je na konsultacije. Operacija će, izgleda, biti neizbežna. Njemu predstoji oporavak od dve nedelje i on u to vreme nema zakazanih nastupa. On veruje da će da se oporavi do prvog sledećeg termina i velikog koncerta koji ima neposredno pre Nove godine. On mora da reši taj problem koji ima, ali nije mu baš svejedno i nije srećan otišao na taj put. Verujemo i nadamo se da će sve biti u redu. Moraće da ćuti i da se ne napreže tih dana posle operacije. Onda slede i vežbe ali verujemo da će da se vrati do kraja godine sve u normalu. Zato je i odabrao kliniku u Beču jer oni imaju neke nove metode operacija a i oporavak traje mnogo kraće nego da je operacija rađena ovde ili u okruženju – priča njegov prijatelj.

Peđini spektakularni koncerti

Pred početak spektakla on je pred našim kamerama govorio o privatnom životu i pomirenju sa suprugom Anom.

Peđa se od Ane razvodio dva puta, a nedavno je par otišao na luksuzno putovanje gde su uživali. On nam je govorio o tome kako su se proveli.

- Ovo nam je treći ili četvrti medeni mesec. Jako nam je lepo bilo, uživali smo. Snimili smo i spot. Ana je glumica u spotu, snimao sam ja nju, ona mene... Nije profi, ali od srca je. Posvetiću joj pesmu "Njoj" koja je posvećena njoj i svim ženama koje su imale strpljenja da je nama potrebno možda više vremena da se opametimo - rekao nam je iskreno pevač i dodao:

- Nisam ponosan na to što je meni trebalo duže vremena da to shvatim. Krenuo sam stranputicom i meni niko nije mogao ništa da objasni, ni majka ni žena ni brat. Mislio sam da sam u pravu, popijem, opustim se, to je za mene bilo normalno izmaklo se kontroli. Sada sam se vratio u normalu i jači smo nego ikada.

