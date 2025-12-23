PORODILA SE ŽENA BRANKA BABIĆA! Srpski milioner i njegova supruga Milica dobili blizance
Srpski milioner Branko Babić i njegova supruga Milica postali su roditelji. Inače, Milica i Branko su dobili blizance - ćerku i sina.
Branko nije krio sreću što je dobio još dvoje dece, a iz prethodnog braka ima dva sina.
Venčali se u tajnosti
Podsetimo, Branko i Milica venčali su se u Hramu Svetog Save u Beogradu, a svečanoj ceremoniji prisustvovalo je oko pedesetak zvanica.
Babić i lepa Crnogorka hteli su intimno venčanje, te je on za ovu priliku obukao odelo na pruge, dok je mlada imala satensku haljinu preko koje je obukla bundu.
Branko izgradio imperiju
Branko Babić napravio je imperiju i sve to zahvaljujući biznisu sa obrvama koji je pokrenuo. Kako je jednom prilikom otkrio u isti je uložio 200 evra, a sad mesečno zaradi i do 100.000 evra.
kurir.rs/onformer
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: