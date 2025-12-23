Slušaj vest

Ela Dvornik nedavno je izazvala buru na društvenim mrežama svojim izjavama o tome što očekuje od muškarca.

Na svom Instagram profilu ona je tad objavila snimak u kojem je otvoreno priznala da sebe vidi kao "sponzorušu" i "skupu ženu".

- Stvarno jesam sponzoruša i stvarno sam skupa žena i mislim da zahtevam stvari od muškarca koje su stvarno, iznimno skupe - započela je Ela.

Ela je objasnila da od partnera traži stvari koje su, prema njenim rečima, "zaista skupe", te nabrojala brojne osobine koje mora imati njen idealni muškarac.

- Zahtevam samopouzdanje. Dobar humor, crni. Sarkazam, emotivnu inteligenciju, sigurnost, prisutnost, ambiciju, empatiju, autentičnost, asertivnost, strast - nabrojala je.

- To su jako skupe stvari zato što je kod psihologa i psihijatra sat otprilike između 50 i 70 eura i treba dosta dugo vremena da se dođe do svega toga, tako da... Jako skupo - poručila je Dvornik.

Kada su je pratioci pitali što ona nudi zauzvrat, Ela je odgovorila:

- Emotivnu inteligenciju, racionalnost, objektivnost, lojalnost, emociju, ljubav, strast, požudu, iskrenost, podršku, autentičnost, humor, motivaciju, validaciju, sigurnost, prostor za ranjivost, povezanost, akciju, afirmaciju muževne uloge, energetsku ravnotežu, financijsku stabilnost, sigurnu bazu, submisivnost, hedonizam. I kao s**si sam - napisala je u komentarima.

Mislila sam da je moj tata najveći klošar

Ela Dvornik jednom prilikom je govorila o odrastanju i odnosu sa svojim ocem Dinom Dvornikom. Ona je tada istakla da iako joj je otac bio veoma popularan, ona nije odrastala u luksuzu.

Ela je tada objasnila da njenom ocu nije bio prioritet novac, zbog čega ga je ona živela veoma skromno.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influenserka tada kroz smeh i rekla da je na pitanja da li želi biti kao otac rekla:

- Ne, pevači su siromašni. Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon. Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

