Žena srpskog milionera Branka Babića, Milica, porodila se danas i na svet donela blizance. Branko se tim povodom oglasio i otkrio detalje porođaja.

Branko Babić je otkrio da je porođaj bio zakazan, te da je sve prošlo u najboljem redu.

- Sve je prošlo super, carski rez dečak i devojčica. Srna i Milan. Probudila se sve je prošlo okej, čuli smo se već nekoliko puta - rekao nam je Branko koji je objasnio da zbog smrti oca neće praviti veliko veselje.

- Zbog smrti oca neću slaviti, malo ćemo se okupiti da obeležimo, ali neće biti velikog slavlja - zaključio je on.

Značenje imena Srna i Milan

Branko i Milica su ćerki i sinu dali imena sa jakom simbolikom.

Devojčice sa ovim imenom doživljavaju se kao blage, nežne, miroljubive, pune utehe, ali i snažne i sposobne da reaguju na promene.Milan je jedno od najpopularnijih naših imena. U prevodu sa bilo kog jezika ima značenje takvo da predstavlja muškarca koji je "mio, drag, umilan i milostan".

kurir.rs/blic

