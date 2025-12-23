Slušaj vest

Luna Đogani gostovala je u podkastu Bokija 13 koji se emitovao uživo na Jutjubu.

Ona je u studiju bila sa mužem Markom Miljkovićem, a uživo su u Skoplju razgovarali duže od tri sata. Nizala su se brojna pitanja, a neka su bila vrlo nezahvalna.

Jedno od njih, koje je postavio neko od gledalaca, ticalo se njene nevinosti. Konkretno, nju je čovek koji sarađuje sa Bokijem 13 na podkastu, upitao sa koliko godina se to dogodilo.

"Jao, Bože! Glupo pitanje, ne bih da odgovaram na to..." rekla je Luna, dok je vladala očigledna neprijatnost.

Potom je ipak odgovorila: "Pričala sam i u rijalitiju o tome... Sa prvim dečkom s kojim sam bila od 8. razreda, bili smo dve godine u vezi," objasnila je.

Zaradili ogroman novac od Jutjuba

Luna Đogani i Marko Miljković su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili 400.000 evra.

Luna Đogani i Marko Miljković pored kanala na kom objavljuju vlogove, u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Luna.

Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine.

O vezi sa Slobom: "Prepustila sam se svojim emocijama"

Inače, Luna Đogani je nedavno govorila i o vezi sa oženjenim Slobom Radanovićem.

- Ja uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera i nesvesna toga da mene tamo neko gleda. Posle par dana je to kod mene nestalo. Kada sam ušla, sve se kao gledaš u kamere, posle sedam, osam dana to nestaje, ti potpuno izgubiš svest da si ti u jednom prostoru gde te snimaju kamere 24 sata, gde tebe tamo neki ljudi gledaju, jer sam ja takva. I dan-danas imate učesnike koji su unutra, koji znaju non-stop da se snimaju, svih deset meseci oni paze kako će da sede, kako će da pričaju, kako će da rade, ali ja nisam taj lik. Ja sam ušla u to, ja sam se ponašala onako kako sam se osećala u tom trenutku. I tako se sve to i desilo. Prepustila sam se svojim emocijama, prepustila sam se nečemu što sam osećala da je iskreno, da je pravo i da će biti vredno svega toga u šta sam se ja upustila i što sam rizikovala sve, apsolutno sve, rekla je Luna.

