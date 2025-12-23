Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica pojavio se večeras sa ženom Nevenom i ćerkom Dunjom u javnosti, te se dotakao gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je najavio zabranu za Desingiricine nastupe u ovom gradu.

- To je izjava nekoga, u principu laž. Nije lepo da lažeš, bajo. Papir ne postoji već tri godine koliko se ja bavim ovim. Išao sam tamo milion puta, pevao sam u blizini Banjaluke. Papir ne postoji, zabrane nema. Ljudi nisu debili, Draško pravi od svega Severnu Koreju, kao: "Naša deca, naša deca...". Šta je on, Draško Džong Un, političar se bavi šišanjem ljudi, rendanjem sira, zamisli da se jedan ozbiljan političar bavi tim? Bavi se glupostima. Imaš, čoveče, bitnijih problema. Neke stvari se obećale ljudima, pa skrećeš ljudima pažnju na šišanje kose i slično. Dobio si nečije poverenje da se baviš ozbiljnim stvarima, idi radi ono što treba. Ja ne nastupam u vrtiću, ja radim to u klubu za odrasle. Ja pomislim - koga to čovek pravi budalom? Čak džabe šišam! Desinger je tata, džabe šiša, džabe hrani ljude! Kad je on doneo džabe prase ljudima, džabe da šiša ljude? On je influenser, skuplja preglede preko mojih leđa. Ne bi me čudilo da snimi pesmu, to da bude sledeće. Skreće se tema sa važnijih stvari. O kom moralu pričamo?Taj čovek ne može da priča o moralu, svi znaju kakav je njegov moral - rekao je Desingerica, pa dodao:

- Ja uvek poštujem zakone zemalja u kojima radim. Moram da vidim kad sam slobodan da zakažem nastup u Banjaluci, to je do mog menadžera. Ja mirno spavam. Da li on mirno spava? Baroniše. On je izrazio želju, nije najavio ništa. Sve ima svoj proces, bajo. Lupeta gluposti, ti ćeš nekom pevaču nešto, kao što je i pre dve godine, nikom ništa. Nemoj da lažeš ljude. On je moj fan, možda nisam hteo da se slikam sa njim, pa zato - istakao je potom.

Stanivuković rekao: "Zabranićemo i rijaliti programe"

Draško Stanivuković je, podsetimo, na svom Instagramu podelio snimak na kojem se prikazuju isečci sa Desingericinih nastupa koji šokiraju mnoge. Prikazuje se kako devojkama pljuje u usta, jede pečenje nad glavama publike i šiša momka koji je došao na nastup.

- Zato ovakvi kod nas u Banja Luci ne mogu nastupati. Zato ćemo preventivno, u slučaju da bilo ko pokuša da zloupotrebi javnu manifestaciju i događaje na teritoriji grada Banja Luka ovakvim ponašanjem - vulgarnim, primitivnim i nasilničkim nad našom decom i mladim ljudima u novoj odluci koju predlažemo kazniti od 50 do 100.000 konvertibilnih maraka. I organizator i izvođač bez izuzetka. U našoj Banja Luci nema mesta takvim izvođačima - rekao je Draško i dodao:

- Kada na ovo i zabranimo rijaliti programe u Republici Srpskoj, uklonimo kladionice u blizini škole i ograničimo društvene mreže da naša deca mogu da koriste mreže sa 15 godine ovakve Desingerice i ljudi više neće postojati. Mi ćemo se boriti i biti istrajni.

