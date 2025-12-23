Slušaj vest

Poslednjih meseci influenseri su pokrenuli trend "šta nose prolaznici", te je tako, sasvim slučajno, u centru Londona, jedna popularna influenserka srela našu modnu kreatorku Marijanu Mateus, te je zamolila da kaže šta je sve obukla i kog je brenda njena garderoba.

Naime, jutjuberka po imenu Evelajn zaustavila je Marijanu na ulici ispred radnje jednog od najpoznatijeg svetskog brenda, te joj pohvalila autfit.

Masteus se zahvalila na lepim rečima i pristala da otkrije šta sve ima na sebi.

Marijana Mateus u stajlingu od 16.000 evra Foto: Printscreen Instagram

Kako je navela, obula je svoje omiljene čizme marke "Kloe" koje koštaju neverovatnih 2.000 evra.

Njih je ukombinovala sa kaputom koji je njena malenkost dizajnirala, a komad sa imenom njenog brenda koji je ponela tog dana košta 1.000 evra.

Popularnu "Hermes" torbu u bordo boji platila je čak 12.000 evra 

Ispod luksuznog kaputa nosila je udoban kombinezon koji je platila manje čak i od naočara za sunce. Naime, kombinezon vredi 150 evra, dok naočare vrede oko 500 evra.

To znači da je naša modna dizajnerka na sebi imala stajling koji košta približno 16.000 evra.

Kurir.rs

Marijana Mateus stigla na Cecin rođendan Izvor: Kurir