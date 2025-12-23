Slušaj vest

Sukob voditeljke Pinka i bivše rijaliti učesnice Ivane Šopić i bivše rijaliti učesnice Jelene Ilić ne prestaje. Ivana se sada oglasila i odgovorila Jeleni na uvrede koje danima iznosi o njoj.

Ivana je na Instagramu Jeleni odgovorila u svom maniru:

- E bedо ljudska. Mizerna, mala, glibava, patetična bednice. Ti nisi za svađu, ti si sa žaljenje. Mogla si bez problema da uživaš u svojoj maloj jazbini i da ti guraju žetone među taj razdeljak među zubima da im odigraš cirkusku tačku na TikToku za koji dinar. A ti tražiš đavola. I sad cmizdriš.Ti džukela ružna imaš najgore ljudske osobine. Ti si lažov i na sve to si kukavica. Fuj. Nemaš prijatelja da te pametno posavetuje... Čak i to radiš pogrešno. Izbegavaju te svi kao pacova zaraženog kugom. Idi moli za milostinju i uživaj u svojoj tužnoj realnosti. Vrati se u svoj promašeni život, u svoju nebitnost i igraj svoju sporednu ulogu u sopstvenom životu. Zauvek beton liga, zauvek grebator o tuđu popularnost i tuđ dinar, tuđe ime - napisala je ona i dodala:

- Bitna si samo kad te neko izvređa k’o konja. Čak si i nesposobna da vratiš. Nedostojan protivnik u svakom smislu. Prevariš muža na TV-u i ljudi i dalje ne znaju ko si. Umorih se danima da ljudima objasnim sa kim se svađam... Sinonim za neuspeh i nebitnost, to si ti. Blam me je. Htedoh da te provozam još koji krug, ali drugi krug ne bi izdržala. Šaljem te pravo u ludaru. I to to vrlo dobro znaš. Ne demonstriram silu kad je neko loše. Budi zahvalna i sledeći put se protegni koliko si dugačka. I nađi druga, da je imao neko da te posavetuje ne bi došla dovde. Saberi se. Sledeći put nemam milosti - zaključila je Ivana.

Jelena : "Vrati svog dečka njegovoj ženi"

Podsetimo, Jelena se takođe ovim povodom oglasila na mrežama.

- Đeljana, vrati ženi koja te oblačila za emisije haljine i odela, i vrati svog dečka njegovoj ženi - napisala je ona.