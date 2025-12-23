Slušaj vest

Frontmen grupe "Tropiko benda", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i pevačica Jovana Pajić pre tri godine stavili su tačku na svoj brak, nakon čega je svako krenuo svojim putem. Dok je Jovana fokusirana na karijeru, Sale je ponovo pronašao sreću u ljubavi i to više ne krije.

Muzičar je na svom Instagram profilu podelio simpatičan snimak koji je odmah privukao pažnju pratilaca. Na videu se vidi kako Sale nosi svoju izabranicu na leđima, dok se oboje sve vreme smeju i uživaju u trenutku. U jednom kadru pokazao je i jelku koju je ona ukrasila, sa svega dva ukrasa.

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i pevačica Jovana Pajić pre tri godine stavili su tačku na svoj brak i svako je nastavio svojim životom

Uz snimak je kratko i duhovito poručio: „Potrudila se“, što je dodatno nasmejalo njegove fanove i jasno stavilo do znanja koliko su zaljubljeni i opušteni jedno pored drugog.

Podržao bi Jovanu u novoj ljubavi

Podsetimo, Aleksandar je, što se tiče ljubavi, nakon rastanka nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, nedavno je odgovario bez razmišljanja.

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve, otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti - rekao je Sale Tropiko, pa otkrio da li će ponovo stati na ludi kamen:

Sale Tropiko i Jovana u braku:

Jovana Pajić i Sale Tropiko

- Nemam pojma, možda ne jer sam probao pa ne ide, ali život u dvoje apsolutno da. Ti papirići više ne, ne znače ništa, ne menjaju stvar osim što može da pokrene lavinu gluposti.

