Život Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, odavno je prevazišao okvire klasične estradne priče.

Mnogi ga pamte po učešću u Velikom bratu, hitu "Kaligula", ali i iskrenom prijateljstvu sa Marinom Tucaković. Nagli preokret došao je u trenutku kada je svetla reflektora zamenio zatvorskom ćelijom. Period iza rešetaka postao je jedan od najkontroverznijih u njegovom životu, nešto o čemu se dosta pisalo i nagađalo – iskustvo koje je, kako tvrdi, zauvek promenilo njegov pogled na slavu, moć i slobodu

Godinu ću pamtiti po tome što sam postao slobodan čovek

Na početku razgovora, Boki se osvrnuo na ono što je na njega ostavilo najveći utisak u odlazećoj, 2025. godini.

"Što se tiče 2025. godine, ono što je obeležilo je da sam ja postao konačno slobodan čovek, ponovo sam počeo da putujem, vratio sam se javnoj sceni, svom poslu", kaže Boki čiji podkast je svakako jedan od najgledanijih u poslednje vreme, te objašnjava šta bi iz ove perspektive poručio sebi pred hapšenje:

"Da uključiš mozak ubio te Gospod da te ne ubio, da ne veruješ svakome, eto to bih rekao sebi", a otkriva da je i u zatvoru stekao prijateljstva, te da je jednom od dugara nedavno bio i na svadbi.

"Družili smo se i u zatvoru, sve su to ljudi, i sada imam zatvorske drugare, bio sam na svadbi kod jednog zatvorskog drugara, oženio se čovek. Ima i normalnih i nenormalnih ljudi, ipak je to zatvor nije vrtić."

Po mom životu bi se snimao krimi-triler

Nedavno se pojavila vest da je u planu snimanje filma i serije o životu Lepe Lukić, čiji je Boki izvršni producent. Ipak, kada bi se snimao film o njegovom životu, evo šta kaže u koji bi se žanr svrstao:

"Što se tiče mene, moj film u koji žanr treba da bude, verovatno neki krimi triler sa segmentima tragi-komedije, meni je sve tako izmešano. Ništa ne bih izbrisao iz života, jer su to sve faze, verovatno je sve to tako trebalo da bude. Da nije tada bilo to, ne bi bilo ovo što je danas. Da li bih nešto ponovio? Ne, ne vraćam se na staro, idem samo napred. Ali eto ponovili smo Kaligulu", kaže Boki, koji će uskoro oživeti svoj veliki hit kao rimejk sa Jelenom Karleušom, sa kojom je nedavno snimio "Kaligulu 2".

"Estrada je omanula sa Marinom Tucaković"

Svaki dolazak u Beograd iskoristi i da poseti grob svoje bliske prijateljice Marine Tucaković, koja mu i dalje, kako kaže, podjednako nedostaje, a evo i šta zamera onima čija imena je vinula u sam vrh, a koji su je zaboravili:

"Baš su nekako zaborali na Marinu. Omanuli su, nisu ispunili ljudsku obavezu prema takvom čoveku. Izgradila je mnoge karijere. Ja ću se uvek sećati, meni Marina i dan-danas, i sada mi fali, jer sam navikao kad sam u ovom starom delu Beograda, ona je živela na Vračaru. Mene bukvalno sve podseća na nju, i danas fali, ne samo kao tekstopisac kao deo tog profesionalnog života, fali mi u tome naravno zbog toga što sad kad bih trebao da radim, a razmišljam da radim svoju autorsku novu pesmu, ne znam ko bi to mogao, ne znam stvarno... Najbolji tekstopisac ikada, uvek mi je govorila da treba da pustim da stvari idu svojim tokom, da ne treba da forsiram stvari, jer sam uvek bio - sada, sve i odmah. Mislim da ne znaju ljudi - ja i ona smo se zvali Žiki Žikice, tako smo se zvali."

"Ceca nije normalna žena, nema pravdanja!"

Kao i uvek, bio je spreman da prokomentariše i situaciju sa zastavom i Svetlanom Cecom Ražnatović u njegovoj rodnoj Makedoniji, koja je ustalasala javnost.

"Nije normalna žena, usred Makedonije! Kao ja da dođem sada u Beogradu da ogrnem tzv kosovsku zastavu, eto to je ekvivalentno onome što je uradila Svetlana. Nema tu niti pravdanja, niti ništa, tako da nije bilo u redu. Ako sam ja, na primer u Beogradu, kako bih ja mogao da ogrnem kosovsku zastavu ili da ogrnem hrvatsku zastavu? Neumesno, apsolutno neumesno. Pevači služe za zabavu, dobru pesmu i za dobru energiju, šta imaju da ogrću te zastave, neka bude zastava da se veje tamo gde treba, pustite zastave. Držite mikrofon i pevajte", poručuje Boki.

Na pitanje ko je po njemu najveći fejker na estradi, nije morao previše da razmišlja, te je odgovorio kao iz topa:

"Dara Bubamara, ona je fejker. Meni je žao... jedan moj prijatelj, baš skoro smo komentarisali, nosila je neku Adidas trenerku i zamislite Hermes Kelly. I on kaže: 'Kod Dare Bubamare čak i ovaj Adidas nije original!'"

