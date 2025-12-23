TESTAMENT SPREMAN, PENZIJE STIŽU... Lepa Lukić bez zadrške o primanjima i trošenju novca: Ima para na pretek!
Legendarna pevačica narodne muzike Lepa Lukić još ranije je otkrila da je sastavila testament i precizno odlučila šta će biti sa imovinom, novca i penzije koje je stekla tokom više od 60 godina karijere.
Kako je svojevremeno istakla, celokupno bogatstvo ostavlja bratancu Radisavu, ali uz jedan neobičan, ali njoj veoma važan uslov.
Testament, imovina i jedan poseban uslov
Nakon smrti pevačice, Radisav će naslediti restoran, dva stana, kuću i svu ušteđevinu, odnosno sve svote novca koji je Lepa Lukić zaradila tokom života.
Ipak, sve to važi samo ako do kraja brine o njenoj mački Mazi.
- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat – rekla je Lepa jednom prilikom.
Tri penzije i stabilan priliv novca
Lepa Lukić godinama otvoreno govori i o temi penzije, koja joj je obezbedile finansijsku sigurnost.
Kako je sama istakla, prima čak tri penzije, zahvaljujući dugom radnom stažu i statusu istaknutog umetnika.
– Imam tri penzije. Nacionalna penzija iznosi oko 60.000 dinara, druga penzija oko 90.000, a imam i kanadsku penziju od 1.000 evra. Kada se sve sabere, ima dovoljno novca za lep i miran život – rekla je pevačica.
Dodala je i da sticanje nacionalne penzije nije tražila, već joj je dodeljena zbog karijere i priznanja.
"Od penzije imam dovoljno novca, ne moram više da pevam"
Lepa je nedavno naglasila da zahvaljujući iznosima penzije i ranije stečenog novca više nema potrebu da nastupa.
– Od penzije imam sasvim dovoljno novca. Ne moram više da pevam ako ne želim – iskrena je bila.
Novca dovoljno za trošenje, ali pametno
Pevačica nikada nije krila svoj stav povodom novca.
– Pametno je imati novca da život ne škripi. Novac je za trošenje, ali sa merom. Nemam dva života, ali nisam ni luda da potrošim sav novac – rekla je Lepa.
Kako priznaje, najviše novca voli da potroši na garderobu, jer je odrasla u siromaštvu.
– Zaradim novac, potrošim ga na garderobu, pa se posle kajem – rekla je kroz osmeh.
Rodna kuća
Podsetimo, rodna kuća Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva prodata je na javnoj licitaciji za 1.000.000 dinara zbog dugova.
Ipak, pevačica danas ističe da ima dovoljno novca, stabilne penzije i miran život, te da joj je najvažnije da sve što je stekla bude raspoređeno pravedno i odgovorno.
Kurir.rs/SrbijaDanas
Izjava Lepe Lukić: