Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Ivana Krunić i Bane Čolak uživaju u skladnoj vezi, a u jednom periodu, tokom pandemije korona virusa, ostali su bez angažmana, a samim tim i bez primanja, sa vrlo malo novca.

Bane je tada na sve načine pokušavao da im obezbedi osnovna sredstva za život.

Pevačica je priznala da se to izuzetno loše odrazilo na njihovu finansijsku situaciju, ali i na njeno psihičko stanje.

1/6 Vidi galeriju Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Printscreen

– To je bio najteži period, kada je bila korona. Mi smo živeli u garsonjeri, jedva smo i to plaćali, jer ja nisam radila. Kada sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odražavalo na mene psihički. Danas ne bi bilo tako jer sam shvatila da su mi druge stvari prioriteti. Posao je samo sredstvo kojim usrećujemo ljude oko sebe – rekla je tada pevačica.

Ivana: "Pokazao mi je da je pravi muškarac"

Ona ne krije koliko je ponosna na Baneta.

– Pored svih tih mojih teskoba psihičkih koje sam imala u tom periodu, on je znao da izađe na kraj sa mnom. Pokazao mi je da je muškarac koji nikad ne bi dozvolio da nama bilo šta fali. On je pored fizičkog problema koji ima sa nogom, išao da kreči, da radi, da zaradi dve-tri hiljade dinara da bi mogli da preguramo tu nedelju, i time mi je pokazao da će uvek biti stub porodice i da zaslužuje da bude moj muž, i otac naše dece sutra – ispričala je Ivana.

Kurir.rs/Informer